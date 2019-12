USA: megszavazták az óriási összegű védelmi költségvetési törvényt

2019. december 17. 20:07

Kedden az amerikai szenátus is megszavazta az óriási összegű védelmi költségvetési törvényt, amely pénzügyi keretet teremt az űrhaderő számára, és szankcionálja az Európába irányuló két új orosz gázvezetéket, az Északi Áramlat 2-t és a Török Áramlatot.

A republikánus többségű szenátus 84:8 arányban fogadta el a képviselőház által a múlt szerdán már 377:48 arányban megszavazott törvényjavaslatot, amely most a Fehér Házba kerül.



Az Északi Áramlat 2 gázvezetéken jövő év közepétől jut el gáz a Balti-tenger alatt Oroszországból Németországba, a Török Áramlat vezetéken pedig januártól a Fekete-tenger alatt Törökországba, onnan pedig Kelet-Európába. Az amerikai védelmi költségvetési törvény büntetni tervezi a gázvezetékeket lefektető hajókat és a vezetéképítő munkában résztvevőket egyaránt.



A törvény értelmében a gázvezetékek öt éven át szankcionálhatók, de az amerikai elnök feloldhatja ezeket, ha bizonyítani tudja a kongresszusnak, hogy az Egyesült Államok minimálisra tudta csökkenteni a Kreml képességét arra, hogy saját politikai céljaira használja a gázvezetékeket. Donald Trump amerikai elnök a múlt heti képviselőházi voksolás után már jelezte, hogy azonnal aláírja és ezzel törvényerőre emeli a javaslatot. "Hűha, minden prioritásunk bekerült a törvénytervezetbe: a katonák fizetésemelése, a hadsereg újjáépítése, a fizetett szülési szabadság, a határbiztonság és az űrhaderő!" - írta a Twitteren



A 738 milliárd dollár kiadásáról szóló törvény elemzők által "történelminek" minősített egyik újdonsága, hogy három hónapos fizetett szülési szabadságot biztosít a szövetségi intézmények valamennyi alkalmazottjának. A fizetett szülési szabadság törvénybe iktatása a szövetségi intézményeknél 2,1 millió embert érint, akik 2020 januárjától igénybe vehetik akár szülés, akár örökbefogadás, akár dajkaságba vett gyermekek esetén. A feltétel csupán az egyéves munkaviszony megléte. A törvény értelmében 3,1 százalékkal emelik a katonák fizetését, és költségvetési hozzájárulást biztosítanak a hadsereg kötelékében dolgozók lakhatási lehetőségeinek bővítéséhez is.



Az elemzők egyértelműen Donald Trump győzelmének tartották az űrhaderő kiépítésére elkülönített összeget, amelynek révén a gyakorlatban is megvalósítható az Egyesült Államok 2018 júniusa óta tervezett új haderőneme.



MTI