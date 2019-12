Nem volt magától értetődő, hogy magyar karácsonyi dalokat játszanak

2019. december 17. 21:36

Időnként magyar karácsonyi dalok is felcsendülnek Marosvásárhelyen a főtéri hangszórókból. Tavaly civil kezdeményezésre kerültek a lejátszási listára magyar dalok, addig csak román és angol nyelvűek voltak. Az ünnepi hangulatot karácsonyi dalok lejátszásával teszik még szebbé – és most már egy kicsit magyarabbá is

Kép: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a szépen feldíszített központban hétköznaponként délután öt és este kilenc, hétvégenként délután egy és öt óra között csendülnek fel a karácsonyi dalok a hangszórókból.

Tavaly Kodok Márton helyi civil aktivista karácsony előtt kérvényezte a polgármesteri hivatalnál, hogy a román és angol dalok mellett magyarokat is játsszanak le, tiszteletben tartva a város magyar lakosságát is.

Kérését első körben elutasították.

Arra hivatkozva, hogy csak jogtiszta dalokat lehet lejátszani, és különben is csak év végéig van ez a lehetőség.

Ezután Kodok Márton felvette a kapcsolatot Kilyén Ilka és Kristóf Katalin művészekkel, valamint a Dancs Market produkciós irodával, akik szívesen segítettek, és jogtiszta dalokat ajánlottak fel.

A magyar dalok jegyzékét és a forgalmazók, szerzők nyilatkozatait átküldte a városházának, ezt követően pedig a hivatal felvette azokat a lemezlistára. A leadott jegyzékben ötvenhat jogtiszta dal szerepel, ezek közül huszonnégyet Kilyén Ilka énekel, de van köztük Bagossy Brothers Company, Kormorán, Varga Miklós, valamint Dancs Annamari által előadott karácsonyi dal is.

Olvasóink visszajelzéséből tudjuk, és vasárnap este mi is hallottuk, hogy a sok román és angol dal mellett magyar karácsonyi dalok is elhangzanak. A főtéren megtett több mint egyórás sétánk alatt felcsendült a Pásztorok, pásztorok és a Kiskarácsony, nagykarácsony is.

Megkérdeztük a marosvásárhelyi városháza sajtóirodáját, hogy összesen hány dal szerepel a lejátszási listán, és azok közül hány magyar. Cosmin Blaga nem adott pontos választ, csupán annyit mondott, hogy román, angol és magyar dalok is vannak, és azokat sorrendben játsszák le.

Simon Virág

szekelyhon.ro