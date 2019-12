Orvosa szerint Joe Biden "egészséges és életerős 77 éves férfi"

2019. december 18. 08:32

Joe Biden volt amerikai alelnök, a demokraták egyik jelenlegi elnökjelölt-aspiránsa "egészséges és életerős 77 éves férfi" - hozta nyilvánosságra a politikus egészségi állapotáról szóló közleményt kedden dr. Kevin O'Connor, Biden orvosa.

A közlemény szerint Joe Bidennak "szabálytalanul szabályos" a szívverése, és gyógyszert szed a magas koleszterinszintjére, de nincs más baja, jó erőben van, és készen áll arra, hogy az Egyesült Államok elnökeként szolgáljon.

O'Connor doktor felsorolt ugyanakkor négy bajt, amellyel Biden küszködik: szívpitvar-fibrillációt, magas vérzsírt, reflux betegséget és időnként megjelenő allergiákat.

Fontosnak tartotta azonban hangsúlyozni, hogy páciensének soha nem volt szüksége gyógyszeres vagy elektromos kezelésre szívritmuszavarainak rendezéséhez.

Az orvos utalt arra is, hogy Biden 1988-ban megállapított két, agyi aneurizmáját (agyi értágulatát) annak idején sikerrel kezelték, és a betegség azóta sem tért vissza. Hozzáfűzte, hogy ezt egy 2014-ben végzett CT-vizsgálat is alátámasztja.

"Biden alelnök egészséges, életerős 77 éves férfi, aki egészségügyileg alkalmas arra, hogy sikeresen ellássa az elnökséggel járó feladatokat, beleértve az államfői és a hadsereg főparancsnoki munkáját is" - fogalmazott jelentésében O'Connor.

O'Connor Joe Biden személyes orvosaként tevékenykedett 2009 és 2017 között, amikor a politikus az Obama-kormányzat alelnöke volt.

Biden egészségi állapotát illetően az elmúlt hónapokban az elemzők - és politikusok is - számos aggodalmat megfogalmaztak. Úgy vélik, hogy a volt alelnök a korából adódóan is lelassult, nem mindig reagál azonnal az elhangzottakra, nem egyszer kihagy az emlékezete is, vagy összezavarodik beszéd közben. A napokban vitát váltott ki az a több amerikai lapban is kiszivárogtatott információ, miszerint Biden állítólag szűk tanácsadói körben ígéretet tett arra, hogy amennyiben megválasztanák az Egyesült Államok elnökének, csakis egy ciklusra vállalná a megbízatást. Biden élénken cáfolta a sajtóban megjelent értesüléseket.

A politikus egyébként gyakran büszkélkedik a jó egészségi állapotával. A napokban Iowában egy választási nagygyűlésen egy nála fiatalabb férfit "átkozott vénembernek" titulált, és fekvőtámaszversenyre hívott ki, amikor az illető a fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyei iránt érdeklődött.

Joe Biden életkora egyébként nem kirívó a mai elnökjelölt-aspiránsok, sőt az amerikai politikai vezetők körében sem. A demokraták elnökjelöltségéért küzdő politikusok közül Bernie Sanders vermonti szenátor 78 éves, Elizabeth Warren massachusettsi szenátor pár hónapon belül 71 esztendős lesz, a New York-i milliárdos, Michael Bloomberg 77 éves. Nancy Pelosi demokrata házelnök márciusban tölti be a 80. életévét, Steny Hoyer, a demokraták képviselőházi csoportjának vezetője 80 éves múlt, Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője pedig novemberben ünnepelte 69. születésnapját. Mitch McConnell, a republikánusok szenátusi frakcióvezetője februárban lesz 78 éves.

A jelenlegi amerikai elnök, Donald Trump 73 esztendős.

MTI