Dömötör: Nagy Ervin a kultúra védelmére hivatkozva pöcegödrözik

2019. december 18. 21:42

„Szomorú dolog ez. Nagy Ervin a kultúra védelmére hivatkozva képződményezik, pöcegödrözik és mocsoládézik. Azt is mondja, hogy a politika ellen is használhatják majd a „kreatív energiáikat”. Amit bemutatott, az nem kultúra, és nem is kreativitás, hanem szimpla útszéli stílus. Ezt az ellenzéki provokátoroktól megszoktuk, de a művészektől nem ezt reméljük, bármit is gondoljanak az ország dolgairól” – írja Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Nagy Ervinnek az RTL Klub egyik műsorában mondott szavaira reagált.

A nyíltan balliberális érzelmű színész szerint „nem volt jó ötlet rálépni a művészek bütykére. Nagyon rossz ötlet volt, mert ha a kreatív energiáikat elkezdik használni a politika ellen, akkor nagy szarban lesznek.” A színész külön kifakadt a Fidesz frakcióvezetőjére is: „Mi csináljuk a munkánkat, és most jön egy ilyen Kocsis Máté-szerű képződmény (…), egy ilyen típusú csávó azért, hogy a főmérnöknek fölfelé nyaljon, emberekről bármit ki mer jelenteni egyfajta politikai szituációban, amitől ő azt gondolja, hogy ebből valamifajta nyeresége lesz.”

Az államtitkár kiemelte: bárcsak a színházi zaklatásokról mondott volna hasonló veretes véleményt. Már csak azért is, mert ha valami árt a magyar kultúrának, akkor az az, ha ezeket eltussolják.

MNO