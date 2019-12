Jövőre is rendeznek kompkoncerteket a Balatonon

2019. december 18. 22:38

Jövőre is folytatódnak a Balatonon a WOW Hungary kompkoncertek a MOL Nagyon Balaton programsorozat keretében; a 2020-as fellépők között lesznek a Bagossy Brothers Company, Horváth Tamás és a Follow the Flow is.

Hét évvel ezelőtt hívta életre a VOLT Produkció a MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozatot, hogy segítsen a Balaton régió megítélésének erősítésében és a turizmus fejlesztésében. A kínálatban minden bizonnyal a kompkoncertek nyújtják a legkülönlegesebb élményt: a Balaton két partjáról, Tihanyból és Szántódról is elindul a Bahart egy-egy kompja, majd a naplementében a tó közepén összecsatlakoznak, hogy kezdetét vehesse a koncert – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

Mint felidézték, az elmúlt évek során számos neves előadó, illetve együttes lépett fel a kompkoncerteken, mások mellett Rúzsa Magdi, a Punnany Massif, a Halott Pénz, a Tankcsapda, a Quimby, de a Stereo MC’s is tiszteletét tette már.

A jövő évi programból már tudható, hogy június 19-én a Bagossy Brothers Company, szeptember 4-én Horváth Tamás, szeptember 5-én pedig a Follow the Flow zenél majd a Balaton közepén, de további nevek is várhatók még a következő nyárra. A meghirdetett koncertekre már megkezdődött a jegyek értékesítése – közölték a szervezők.

MTI