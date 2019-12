Az alapvető jogok biztosa is vizsgálja a győri családirtást

2019. december 19. 10:58

Megerősítette a Magyar Nemzet értesüléseit – amelyek szerint a büntetés-végrehajtási (bv.) intézet előterjesztésével szembemenve bocsátotta feltételesen szabadlábra a Szombathelyi Törvényszék azt a férfit, aki két gyermekét megölte, majd magával is végzett december 15-én – az a kormányzati dokumentum is, amely tegnap került az Origó birtokába. A kormányzati jelentésből az is kiderült, hogy a felesége brutális bántalmazásáért korábban öt évre ítélt H. Gábort nemcsak az őt fogva tartó börtön és a Vas Megyei Főügyészség, de a pártfogó felügyelője sem tartotta alkalmasnak arra, hogy a büntetése teljes tartamának kitöltése előtt visszatérjen a társadalomba. További érdekesség az ügyben, hogy a másodfokú eljárás során annak ellenére nem készült új pszichológiai szakvélemény, hogy a korábbi szakértői vizsgálat szerint a tettesnek beszűkült tudatállapota volt.

A Szombathelyi Törvényszék alapvetően a férfi és a felesége által egy másik, a gyermekek felügyeleti jogáról szóló perben előadottakra alapozta a döntését. A bv.-intézet ugyanakkor figyelmeztette a bíróságot, hogy a férfi a fegyházban a sikeres társadalmi reintegráció megvalósulásáért különösebb aktivitást nem mutatott, tanulmányokat nem folytatott, továbbá érvényben lévő fenyítéssel rendelkezett. Utóbbit a bíróság annak jellegére, időpontjára és az utána kapott dicséretekre való figyelemmel nem értékelte kizáró okként.

A nagy visszhangot kiváltó ügyben Varga Judit igazságügyi miniszter átfogó vizsgálat elrendelését kezdeményezte. A kettős gyermekgyilkosság miatt Kozma Ákos, az alapjogi biztos is vizsgálatot indít. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleménye szerint a gyermeki jogok rendszerszintű védelméért külön is felelős alapjogi biztos azért indít hivatalból soron kívüli vizsgálatot, hogy kiderítse, a gyerekeket érő tragédiával összefüggésben hibáztak-e a gyermekvédelmi szervek. Kozma Ákos azt vizsgálja, hogy a konkrét győri esetben kellően alapos volt-e az eljárás, szükséges lett volna-e szakemberek felügyelete a kapcsolattartásnál, és megtettek-e mindent a gyerekek jogainak, érdekének és életének védelmében.

