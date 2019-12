Megölte élettársát, majd felgyújtotta a házat egy férfi Mélykúton

2019. december 19. 11:35

Megölte élettársát egy férfi Mélykúton szerdán késő este, majd magukra gyújtotta a házat - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n. A megyei hírportál úgy tudja, hogy az eset az áldozat húgánál történt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 27 éves garai férfi egy késsel megölte 30 éves mélykúti élettársát, majd véget akart vetni saját életének is, ezért felgyújtotta a házat.

A helyszínre érkező tűzoltók kivitték a nőt és a férfit az égő ingatlanból, majd a gyanúsítottat életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították.

Az ügyben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított büntetőeljárást.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közlése szerint a nyolcvan négyzetméter alapterületű lakóépület teljes terjedelmében égett, de eloltották a tüzet.

A megyei hírportál, a baon.hu meg nem erősített információi szerint az áldozat a húgához menekült szerda este élettársa elől, akivel otthonukban összevesztek. A férfi azonban követte és folytatódott a veszekedés.

Információik szerint a férfi szíven szúrta élettársát, majd a nyakán is vágást ejtett. A tettes ezután felgyújtotta a házat, majd megpróbált öngyilkos lenni, több vágást is ejtett a hasán. Az égő házban - ahol egy gázpalack is felrobbant - volt az áldozat húga és annak két kisgyermeke is, ők kimenekültek az épületből.

MTI