Újabb súlyos zaklatási botrány a Színház- és Filmművészeti Egyetemen

2019. december 19. 17:59

Megalázta, megfélemlítette és szexuálisan zaklatta diákjait a Színház- és Filmművészeti Egyetem egy tanára egy jelenlegi diák állítása szerint, ráadásul, a diák elmondása alapján erről a tanár videót is készített – írja az Origo. (A portál egyelőre csak a tanár nevének kezdőbetűjét /T./ hozta nyilvánosságra.) A portál információi szerint a diák írásban jelentette az esetet Upor László rektorhelyettesnek, aki éppen most akar az egyetem rektora lenni. Upor nem válaszolt az Origo kérdéseire, de az egyetem kancellárja (aki természetesen nem felelős a szakmai munkáért) megerősítette, valóban kaptak ilyen bejelentést. A tanár 2017 óta már nem dolgozik az egyetemen.

Az Origo birtokába jutott egy levél, amelyet a Színház- és Filmművészeti Egyetem egy jelenlegi diákja írt Upor László rektorhelyettesnek. Ebben a diák leírja, korábbi és jelenlegi diákok, valamint színészek beszámolóiból megtudta, hogy az egyetem egy korábbi tanára, T. szexuálisan zaklatta diákjait. A levélíró állítja, T. , aki 2012 és 2017 között kifejezetten hatalmi helyzetben levő tanár volt a Színművészetin, diákjai nemi identitásával foglalkozott, megalázta és megfélemlítette őket, a szexualitásukat firtató beszélgetésekről videofelvételt is készített.

Példákat is felsorol az egyetemnek küldött levelében. Azt írja, hogy egy órán nemi identitásuk alapján csoportosította a diákjait (egyik oldalra kellett állni a heteroszexuálisoknak, másikra a homoszexuálisoknak), egy másik alkalommal pedig videót készített róluk, miközben nemi identitásukról és politikai nézőpontjukról kérdezte őket. Azt is írja, hogy szexuálisan is zaklatta őket. A levélíró szerint a videókat később a tanár másokkal kielemezte, és azzal megfélemlítette a diákokat.

Az üggyel kapcsolatban a portál megkereste a Színművészeti rektorhelyettesét, Upor Lászlót és az egyetem kancellárját, Vonderviszt Lajost, a következő kérdésekkel:

az egyetem fenntartja-e Upor László rektorhelyettes korábbi állítását, miszerint nem érkezett semmilyen bejelentés szexuális zaklatásokról;

kaptak-e olyan levelet, amiben az egyetem egyik oktatóját, T.-t azzal vádolják, hogy videofelvételeket készít a hallgatókról, ahol politikai szimpátiájukról és szexuális irányultságukról kérdezi őket, majd ezeknek a felvételeknek a segítségével manipulálta, megfélemlítette a diákokat;

kaptak-e olyan levelet, amiben azt írják T.-ről, hogy heteroszexuális fiatalokat homoszexuális szexuális tevékenységre biztat;

kaptak-e olyan levelet, amiben azt írják, hogy T. szexuálisan zaklatott hallgatókat;

volt-e, van-e tudomásuk T. ilyen módszereiről

Upor László nem válaszolt kérdésekre, Vonderviszt Lajos kancellár viszont az Origónak küldött válaszában elismerte, hogy a levelet megkapták. Azt írta, a levél Upor László rektorhelyettes korábbi nyilatkozata után érkezett, december 13-án, postai úton. Ahogy a kancellár fogalmaz, a névtelen levélben – a hallgató azt írta, tart a retorzióktól – korábbi oktatójukat és korábbi hallgatóikat érintő állítások vannak.

„Miután az egyetemnek több mint két éve sem az oktatóval, sem a hallgatókkal nem áll fenn semmilyen jogviszonya, sem jogunk, sem lehetőségünk nincs őket bármiféle vizsgálatba hivatalosan bevonni” – áll az Origónak küldött válaszban. A kancellár szerint a rektorhelyettes a levél megérkezése után értesítette a fenntartó minisztériumot, illetve meghallgatják mindazokat – önkéntes alapon –, akik érintettek lehetnek. A válasz végén pedig állítja, egyetlen oktatótól sem érkezett hozzá jelzés a levél megérkezése előtt az abban leírtakról.

Természetesen a kancellár nem felelős a szakmai munkáért, Upor Lászlónak kellene megszólalnia az újabb botrányban – írta az Origo, amely emlékeztetett rá: Upor az ATV-ben azt mondta, hogy a Színművészetit vagy lelki beteg, vagy frusztrált emberek támadják csak, vagyis úgy gondolja, az intézményen belül minden normálisan működik. Úgy gondolja, hogy ami ott van, az a normális működés.

Emlékezetes, novemberben derült ki, hogy Gothár Péter, a budapesti Katona József Színház rendezője szexuálisan zaklatta női munkatársait. Gothár a Színművészeti oktatója is volt. Nemcsak Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója, de a Színház- és Filmművészeti Egyetem Upor László-féle vezetősége is heteken keresztül próbálta eltussolni a zaklatási botrányt. Végül Fekete Péter kulturális államtitkár közbelépésének és az innovációs minisztérium felügyeletének volt csak köszönhető, hogy Gothárt kirúgták – írta az Origo.

origo.hu