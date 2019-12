Bor.hu címen hivatalos honlapot kapott a magyar bor

2019. december 20. 08:58

Bor.hu címen hivatalos honlap jött létre a magyar szőlők, borok és borvidékek bemutatására - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-vel.

Kép: bor.hu

Az oldal a hiánypótló leírások és képek mellett közöl híreket, beszámol eseményekről, és útmutatásokkal is erősíti a borkultúrát - írták. A magyar borászatoknak bemutatkozási lehetőséget is biztosítanak, ezért várják a jelentkezésüket a bor.hu borászati adatbázisába. Az érdeklődő ez alapján könnyebben fel tudja a borászatokat keresni, így az országos partneradatbázis az MTÜ várakozása szerint a belföldi borturizmust is fellendítheti.



Az ügynökség a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együtt az idén hívta életre a Magyar bor - Személyesen márkakoncepciót, ezzel együtt döntöttek a bor.hu létrehozásáról. Terveik szerint a honlap jövőre eseménynaptárral és médiatárral egészül ki, és angol nyelvű változata is elkészül - olvasható a közleményben.

MTI