Délvidék: Topolyán ősztől benépesülhet a diákotthon

2019. december 20. 09:21

Elkészült a topolyai Mezőgazdasági Iskola mellett található diákotthon. Az épületben 51 szobát alakítottak ki, ami több mint száz diák számára jelent a jövőben lakhatási lehetőséget. A topolyai önkormányzat 50 millió dinárral, a tartományi kormány pedig 25 millió dinárral támogatta a diákotthon épületének teljes befejezését. Most a rövid távú tervek között szerepel a bútorok beszerzése és a konyha felszerelése, ősztől pedig belakhatják azok, akiknek épült.

Az épületet megtekintette Kislinder Gábor, Topolya polgármestere, valamint a községi tanács tagjai, Ivanics Zoltán, Szatmári Adrián és Seffer Attila. Kislinder ez alkalommal elmondta, hogy Topolya három középiskolájába több mint 1000 diák jár, közöttük sokan utaznak. A Mezőgazdasági Iskolába járó diákok 80 százaléka utazó. Sokan több órát töltenek buszozással naponta, ezt az időt pedig hasznosan is eltölthetnék. A diákotthon megoldást jelenthet ezekre a problémákra. Ősztől több mint száz diák lakhat már a 21. század követelményei szerint kialakított és felszerelt épületben. A polgármester elmondta, hogy már január elején ki fogják írni a pályázatot, amely a bebútorozásra, a műszerekre, a konyha felszerelésének a beszerzésére vonatkozik. Ez mintegy 25-30 millió dináros beruházást jelent majd. Nem mellékesen a diákotthonban új munkahelyek nyílnak majd meg, a diákokra pedig szakavatott nevelők felügyelnek.

Ivanics Zoltán, a községi tanács tagja személyesen koordinálta az építkezés legutóbbi fázisát. Elmondta, hogy a konyha kialakítására a terv elkészült, megvan az előzetes értékbecslés is. A közbeszerzési pályázaton majd kialakul, hogy mennyiért tudjuk beszerezni, felszerelni a konyhát. A diákotthon várhatóan jövő év szeptemberében már lakható lesz, és teljes egészében a tanulók rendelkezésére áll majd, étkező és könyvtári résszel és egyéb kiegészítőkkel. Minden szobának saját fürdőszobája van. A tetőtérben irodahelyiségek és további közösségi szobák lettek kialakítva. Egy szoba pedig a különleges igényű, mozgássérült diákok számára is alkalmas, ugyanis akadálymentes. Az épület korszerű fűtési rendszerrel lett felszerelve, mely már működik is, emellett széles sávú internet-hozzáférés is biztosított.

Tóth Tibor, a Mezőgazdasági Iskola igazgatója elmondta, hogy diákjaik mintegy 80 százaléka utazó diák, de a gimnáziumban és a Sinkovics József Műszaki Iskolába is sok az utazó. Közöttük nagyon sokan vannak olyanok is, akik távolabbi településekről kénytelenek utazni, illetve már jelen pillanatban is bent laknak magánlakásokban Topolyán. A diákotthon az igazgató szerint nagy előrelépés olyan szempontból is, hogy a szülők ezeket a többnyire kiskorú gyermeket nem szívesen hagyják felügyelet nélkül. A diákotthonban azonban szakavatott nevelők gondjaira bízhatják csemetéiket.

Tóth Péter

vajma.info