Programokkal készül a Magyarság Háza a nemzeti összetartozás évére

2019. december 20. 12:12

Kiemelt programokkal készül a Magyarság Háza a 2020-as nemzeti összetartozás évére, az intézmény minden hónapban az emlékévhez kapcsolódó programokat fog szervezni - hangzott el pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! és az M1 aktuális csatorna közös műsorában.

A Magyarság Háza tervei szerint jövőre Magyarországról, a Kárpát-medencéből és a diaszpórából rendszeresen meghívják a kulturális terület különböző képviselőit, kiemelt célként kezelve, hogy a meghívottak kapcsolatokat tudjanak kialakítani egymással, ami segítheti magyarságtudatuk megerősítését a jövőben - közölte Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója.



Idén körülbelül 400 programot szervezett az intézmény, kiemelt rendezvények voltak a Rákóczi-emlékév eseményei. Sikeres volt a Magyar Nemzeti Táncegyüttes által bemutatott A Tenkes kapitánya produkció, a Kárpát-medencei turné során a táncosok felléptek többek között Komáromban, Kassán, Lendván és Zentán is. Jövőre folytatódik az Útikalauz magyaroknak című sorozat, az irodalmi szalon és a külhoni értéktárakat bemutató sorozat is - mondta el az igazgató.



Az év végén is folytatódnak az programok, pénteken a Nyelvhatárőrzők program keretében a kárpátaljai régió mutatkozik be, többek között Csernicskó István nyelvész tart előadást, amiből kiderül, hogy milyen nyelvi és kulturális kezdeményezéseket indítottak el Kárpátalján, a magyarság szempontjából ma leginkább veszélyeztetett területen az identitás megőrzésére. Nyelvészek, irodalmárok, történészek és néprajzosok is érkeznek; Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora fogja este megnyitni az eseményt.



Az intézményben az adventi kulturális rendezvények vasárnap az 1908-ban alakult Szabadkai Filharmónia koncertjével zárulnak.

MTI