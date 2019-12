Szabó Tünde: elindult az óvodai labdaprogram

2019. december 20. 14:18

Elindult a több mint négyezer óvodát érintő, mintegy 300 ezer gyermek óvodai sportolását elősegítő Ovis Labdaprogram, a kezdeményezés keretében elsőként Tiszavasváriban és Nyíregyházán adott át sportszercsomagokat a gyerekeknek Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára pénteken.

Szabó Tünde a nyíregyházi Tündérkert Keleti Óvodában megtartott átadási ünnepségen emlékeztetett arra, hogy a kormány 2018 decemberében döntött a program elindításáról, minden érintett intézményben labdacsomagokat kapnak a gyerekek, elősegítve ezzel a sportos életmód népszerűsítését a kicsik körében is.



A többek közt képességfejlesztő eszközöket, labdákat, megkülönböztető mezeket és összehajtható kapukat tartalmazó sportszerekről Szabó Tünde elmondta, ezek hozzájárulnak a gyerekek általános mozgáskoordinációs képességfejlesztéséhez, és megtartják bennük azt a mozgáskészséget, amelyet ebben a korban magukban hordoznak.



Hozzátette, a labdacsomagok nem sportágspecifikusak, és azt segítik elő, hogy a mozgásgazdag életmód a gyerekek életének részévé váljon.



Az államtitkár - megköszönve az óvodapedagógusok áldozatos munkáját - beszédében kiemelte, a nevelők kezében van az egészséges társadalom és jövő kulcsa, hiszen "amilyenek a gyerekek, olyan lesz később a társadalmunk is."



A kormány feladata, hogy az ehhez szükséges eszközöket biztosítsa, ez a program pedig az első lépés ahhoz, hogy közelebb hozzuk a családokhoz és a gyerekekhez a mozgás szeretetét - fogalmazott az államtitkár.



Vincze István, a Tatabánya korábbi klasszis labdarúgója köszöntőjében emlékeztetett, ebben a korban a legfontosabb a mozgás megszerettetése a gyerekekkel, ebben segítenek a most átadott eszközök.



A programra költségvetési forrásból mintegy egymilliárd forintot biztosított a kormány.

MTI