Kórházban a brit uralkodó férje

2019. december 20. 17:36

Kórházban kezelik Fülöp edinburghi herceget, II. Erzsébet királynő férjét.

Kecskemét, 1978. augusztus 27. Fülöp herceg (Prince Philip, Duke of Edinburgh) - Anglia - négyesfogata a IV. fogathajtó világbajnokság befejező, harmadik számában, az akadályhajtásban a széktói stadionban. Csapatversenyben a brit csapat a harmadik helyezést érte 224,5 hibaponttal. MTI Fotó: Petrovits László

A Buckingham-palota péntek délutáni bejelentése szerint a 99. évében járó Fülöp herceg elővigyázatossági okokból feküdt be a VII. Eduárd királyról elnevezett londoni kórházba.



Az udvar illetékese nem részletezte, hogy a herceg miért van kórházban, csak annyit közölt, hogy Fülöp egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba megfigyelés és kezelés céljából.



A palota szóvivője hangsúlyozta, hogy a herceget nem a mentők szállították a londoni kórházba, autóval utazott a gyógyintézetbe a Norfolk megyei Sandringhamből, a királyi család kelet-angliai téli rezidenciájáról és a szóban forgó, várhatóan néhány napig tartó kezelést már korábban tervbe vették.



A királynő éppen pénteken utazott - az évek óta bevett gyakorlatnak megfelelően menetrendszerű vonattal - Londonból a norfolki rezidenciára. Az uralkodó láthatóan jó kedélyállapotban szállt le a vonatról a King's Lynn pályaudvaron, ahonnan autóval utazott tovább a közeli Sandringham kastélyába.



A királyi család hagyományosan Sandringhamben tölti a karácsonyi ünnepeket.



Fülöp herceg idős kora ellenére jó egészségi állapotnak örvend, bár az elmúlt években többször is kórházi kezelésre szorult.



A legnagyobb riadalmat 2011 karácsonyán okozta egy szívkoszorúér-elzáródás, amely miatt Fülöpöt Sandringhamből a légierő helikopterével kellett az onnan száz kilométerre lévő, Cambridgeshire megyei Papworth kórházába, Nagy-Britannia első számú kardiológiai központjába szállítani. A problémát katéteres beavatkozással és egy artériatágító betét beültetésével sikeresen megszüntették.



A következő évben Fülöpöt heveny húgyúti fertőzés miatt kétszer is kórházba szállították, és bár e betegségből is gyorsan felépült, kénytelen volt távol maradni a királynő gyémántjubileuma - vagyis trónra lépésének 60. évfordulója - alkalmából rendezett ünnepségek feléről, köztük a Buckingham-palota előtti szuperkoncertről is, amelyen mások mellett fellépett Paul McCartney, Elton John, Tom Jones, Cliff Richard, Stevie Wonder és Kylie Minogue is.



Fülöp herceg 2017 őszén hivatalosan is visszavonult a közszerepléstől, és bár néha, főleg családi eseményeken azóta is megjelenik, nyilvános rendezvényeken már nem vesz részt.



Az edinburghi herceg az idén felhagyott egyik nagy szenvedélyével, az autóvezetéssel is, miután januárban meglehetősen súlyos autóbaleset részese volt: Sandringham közelében a helyi főútra próbált kihajtani Land Rover Freelander terepjárójával, közben összeütközött egy Kia személyautóval. A Land Rover felborult, Fülöp herceget a helyszínre érkező többi autós segítette ki a kocsiból. Fülöpnek nem esett baja, de a másik kocsi utasának eltört a csuklója, a Kiát vezető 28 éves nő pedig a térdén szenvedett könnyebb vágásos sérüléseket. A személyautóban utazott egy kilenchónapos kisfiú is, ő azonban nem sérült meg.



Fülöp herceg - bár a hatóságok nem marasztalták el - néhány héttel később önként visszaadta jogosítványát.

MTI