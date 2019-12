Lemond parlamenti mandátumáról Gréczy Zsolt

2019. december 20. 20:47

Lemond parlamenti mandátumáról Gréczy Zsolt DK-s országgyűlési képviselő. Az ellenzéki politikus ezt az ATV Egyenes beszéd című műsorában jelentette be péntek este.

Gréczy Zsolt közölte: december 31-i hatállyal mond le parlamenti mandátumáról, erről péntek délután tájékoztatta Gyurcsány Ferenc pártelnököt is.



Gyurcsány Ferenc, aki elfogadta a DK-s politikus döntését, a képviselő bejelentését követően közösségi oldalán "magánéleti hülyeségnek" minősítette Gréczy Zsolt magánügyét, amelyből - mint írta - közügy lett.



Gréczy Zsolt azzal indokolta döntését, hogy intim tartalmú képeinek nyilvánosságra kerülése terhet jelentene a Demokratikus Koalíciónak.



A fényképek, amelyeket szerinte "nyilvánvalóan csak bűncselekmény útján" hozhattak nyilvánosságra, "azt a látszatot keltik, mintha egy erkölcstelen figura lennék" - mondta Gréczy Zsolt. Hozzátette: most is úgy gondolja, nem zaklató, hanem az ügy áldozata. Úgy fogalmazott: "soha senkit nem zaklattam."



Kitért arra is: továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy az általa kilátásba helyezett perek "mennek majd a maguk útján".



A műsorban arra a kérdésre, hogy elküldte-e a képeket valaha valakinek, azt mondta: "nem tudom, már nem foglalkozom ezzel a kérdéssel, túl vagyok ezen a történeten".



Gréczy Zsoltról a médiában először kedden jelentek meg egy névtelen levélíró által küldött képek, azóta pedig újabb fotók is nyilvánosságra kerültek.



A DK politikusa a 2018-as választáson a DK országos listáján szerzett parlamenti mandátumot.



A távozó képviselő mandátumának betöltéséről a párt elnöksége dönt.

MTI