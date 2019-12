Potápi: kétszeresére nő A magyar kultúráért és oktatásért pályázat keretösszege

2019. december 20. 23:10

Az idei 1,1 milliárd forintról jövőre kétmilliárd forintra nő a külhoni magyarság szülőföldön való boldogulásának elősegítését célzó, A magyar kultúráért és oktatásért elnevezésű pályázat keretösszege - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Potápi Árpád János közölte: a központi pályázati kiírás keretösszege 700 millió forintról 1 milliárdra, a regionális pályázati kiírások teljes keretösszege 400 millióról 1 milliárd forintra nő.



Az államtitkár beszámolt arról, hogy változik az igényelhető támogatás mértéke is: a központi pályázati kiírás keretében 500 ezer és 10 millió forint közötti összegre, a regionális pályázati kiírások esetében 300 ezer és 3 millió forint közötti támogatásra lehet pályázni.



Potápi Árpád János fontos változásnak nevezte, hogy egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azaz vagy a központi, vagy a regionális pályázati kiírásra jelentkezhet. Szintén változás, hogy a nemzeti jelentőségű intézmények nem nyújthatnak be pályázatot, a korábban számukra igényelhető kétmillió forintos összeget támogatásként kapják meg az érintett intézmények.



A pályázat keretében a magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok, ahhoz kapcsolódó tevékenységek, írott és elektronikus média, könyvkiadás, civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint fejlesztések és ingatlanberuházások támogatására lehet pályázni. A központi pályázati kiírás esetében ingatlan- és gépjárművásárlás is támogatható - közölte az államtitkár.



Elmondta, a regionális pályázatok lebonyolítását négy régióban (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által alapított leányvállalatok, valamint a nemzetpolitikai célok iránt elkötelezett határon túli lebonyolító szervezetek közreműködésével valósítják meg.



A pályázati felhívások célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldön boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatásával.



Potápi Árpád János hozzátette, hogy a határon túli magyar jogászhallgatókat segítő, 2012-ben indított Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjprogram keretösszegét a korábbi 18-ról 36 millió forintra emelik.



Az ösztöndíj célja, hogy jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászok legyenek a külhoni közösségekben.



Az ösztöndíjat azok a külhoni hallgatók nyerhetik el, akik szülőföldjükön jogi tanulmányokat végeznek és érdeklődnek a gazdasági jog iránt. A harminc ösztöndíjast év közben magyarországi ügyvédek folyamatosan segítik, tutorálják, a nyári gyakorlatukat pedig neves budapesti ügyvédi irodáknál töltik.



Potápi Árpád János erről közölte, 2020-ban 30 tanulónak tudnak helyet biztosítani: Romániából tizenegy, Szlovákiából hét, Szerbiából négy, Ukrajnából három, Horvátországból és Szlovéniából egy-egy, valamint a diaszpórából három pályázónak. Tájékoztatása szerint az igényelhető támogatás mértéke a tavalyi duplája, 1,2 millió forint pályázónként; az összeget három ütemben utalják át.



Az eseményen kiosztott tájékoztató szerint mindkét pályázat felhívásai megtalálhatóak Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján (www.bgazrt.hu) és a www.kulhonimagyarok.hu oldalon.



A magyar kultúráért és oktatásért elnevezésű pályázat központi kiírására 2020. január 31-ig, a regionális kiírásokra - régiónként néhány nap eltéréssel - január végéig lehet beadványokat benyújtani.



MTI