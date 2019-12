Liberális tiltakozás Márki-Zay listázó terve ellen

2019. december 21. 10:55

A Magyar Helsinki Bizottság elfogadhatatlannak, veszélyesnek és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalomra nézve rendkívül károsnak találja Márki-Zay Péter elképzelését a bírók listázására vonatkozóan – írta a szervezet a Facebook-oldalán. Hódmezővásárhely polgármestere vasárnap egy általa közzétett videóban arról beszélt, hogy egy oldalon közzé lehetne tenni azokat a bírókat, akik pártérdekekből „abszolút vállalhatatlan” ítéleteket hoznak. – Azokat ugyanúgy, mint a Nagy Imrét halálra ítélő Vida bírót a történelem meg fogja őrizni emlékezetében, és őróluk tudni fogjuk, hogy ők egy demokratikus országban bíróként nem működhetnek – fogalmazott a politikus. Hozzátette: igenis listázni kell és fogják is a bírókat.

A Helsinki Bizottság szerint a bíróságok tevékenysége viták és kritika tárgya lehet, erre szükség is van az ítélkezés társadalmi és szakmai kontrollja érdekében. – Azonban nem mindegy, hogy ki a bírálat forrása, mi (illetve ki) a bírálat célpontja és milyen a bírálat hangneme – írták a közösségi oldalon. Hozzátették, a politikusok sokkal szűkebb körben és óvatosabban mondhatnak véleményt a bíróságokról és egyes ügyekről vagy ítéletekről, mint mások, mivel megnyilvánulásaik potenciális hatása a bíróságok tevékenységére jelentősebb, mint bárki másé.

– Márki-Zay Péter nem egyes bírói döntések kritikus elemzését helyezte kilátásba, hanem a – szerinte – politikailag elfogult, erkölcstelen ítéleteket hozó bírák névsorának összeállítását és publikálását, párhuzamot vonva a jelenleg ítélkező bírák és az ötvenes évek koncepciós pereinek bírói között – írta a Helsinki Bizottság.

Mint lapunk is beszámolt róla, Márki-Zay Péter ugyanebben a videóban fenyegetésként is értelmezhető közleménnyel akarta rávenni az ügyében döntő szegedi bírót, hogy „okos ítéletet hozzon”. A polgármester kijelentésére az Országos Bírósági Hivatal (OBH) újonnan kinevezett elnöke is reagált. Senyei György szerint ellentmondásos, hogy Márki-Zay azt kéri, a bírók „mondjanak ellent a zsarolásnak”, majd ő maga gyakorol nyomást az ügyé­ben döntő bíróra a nyilvánosság előtt. Az OBH vezetője kiemelte, hogy a bíróságok munkájáról folyó párbeszéd fontos, ám ez kizárólag szakmai alapon folyhat és tényeken alapulhat.

magyarnemzet.hu