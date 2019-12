Zavarta volna a szentmise a helyi MSZP-t

2019. december 21. 14:29

Nem illik az október 23-i városi ünnepséghez a katolikus szentmise, és nem lenne jó, ha ezután is lenne egyházi szertartás a központi program részeként – ezzel fordult az október 13-i önkormányzati választás után a jászberényi ferences templom plébánosához Balogh Béla akkori önkormányzati képviselő, azóta alpolgármester, aki az MSZP helyi szervezetének elnöke is.

Az esetről Tamás Zoltán, a Fidesz jászberényi frakcióvezetője számolt be a Magyar Nemzetnek, aki jóval Balogh Béla akciója után értesült a történtekről. A kormánypárti politikus megdöbbenését fejezte ki amiatt, hogy harminc évvel a rendszerváltás után még előfordulhatnak hasonló durva beavatkozások, annál is inkább, mert nagyon sokan vannak, akik a városi ünnepségen is szeretnének részt venni, de ragaszkodnak a szentmiséhez is.

– Abban egyeztünk meg a plébános atyával, hogy az ünnepi szentmise a jövőben sem marad el, de egy órával a városi ünnepség előtt fogjuk megtartani – tette hozzá Tamás Zoltán, aki még nem tudta kérdőre vonni sem Balogh Bélát, sem a polgármestert.

A dolog érdekessége, hogy az utóbbi, Budai Lóránt csak a november 10-i, megismételt polgármester-választás után került a település élére, vagyis amikor Balogh Béla felvázolta a városi ünnepség megszervezésével kapcsolatos elképzeléseit a plébánosnak, akkor még kormánypárti polgármester állt Jászberény élén.

Megkerestük a polgármestert és az alpolgármestert, de lapzártánkig nem válaszoltak a feltett kérdéseinkre.

MTI