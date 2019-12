A brit Konzervatív Párt győzelmét nem csak a Brexit támogatása eredményezte

2019. december 21. 16:31

A nagy britanniai előre hozott választásokon a Konzervatív Párt szerezte meg a parlamenti többséget, és a kormány már meg is kezdte a Brexit törvénybe iktatását. Iain Lindsay, Nagy Britannia magyarországi nagykövete elmondta, a párt a magabiztos győzelmet annak is köszönheti, hogy a Brexit mellett a kampányban prioritásként beszélt a nemzeti egészségügyi szolgálatról is.

A nagy-britanniai előrehozott választásokon megszerzett magabiztos konzervatív párti győzelem után megszűnt a patthelyzet és felgyorsultak az események, megalakult a parlament, a kormány megkezdte a Brexit-törvény beiktatási folyamatát. Iain Lindsay, Nagy-Britannia magyarországi nagykövete a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában felhívta a figyelmet arra, hogy Boris Johnson miniszterelnök üzenete a kampányidőszak alatt a Brexit végleges lezárása volt. A nagykövet hozzátette, a Konzervatív Párt sok korábbi munkáspárti helyett szerzett meg Közép- és Észak-Angliában. Kiemelte, ebben a térségben a szavazók a 2016-os népszavazáson is túlnyomóan a kilépés mellett voksoltak. Iain Lindsay szerint ez azt sugallja, hogy a kampányüzenet meghallgatásra talált.

Boris Johnson a győzelmi beszédében, valamint észak-angliai látogatása során elmondta: megértette, hogy sok korábbi munkáspárti választó döntött úgy, hogy a Konzervatív Pártra szavaz. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a belé fektetett bizalmat szeretné visszafizetni az elkövetkezendő hónapokban, években.

A nagykövet úgy gondolja, a Konzervatív Párt győzelméhez hozzájárult az is, hogy Boris Johnson a kampányban prioritásként beszélt a nemzeti egészségügyi szolgálatról is, arról, hogy törvénybe akarja foglalni az egészségügyi ellátórendszer magasabb állami támogatását. Emellett beszélt az oktatás fontosságáról, a biztonságról és az ország lehetőségeiről is.

hirado.hu - Kossuth Rádió