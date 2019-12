Kormányzati felelősségvállalást jelentett be a költségvetésre Ludovic Orban

2019. december 23. 20:44

Kormányzati felelősségvállalással terjesztette a bukaresti parlament elé Románia jövő évi központi költségvetését, társadalombiztosítási költségvetését és a "kapzsisági rendeletként" elhíresült adóügyi jogszabályok módosítását hétfőn Ludovic Orban miniszterelnök.

Az eljárás gyakorlatilag kiiktatja a parlamenti vitát a román államháztartást meghatározó jogszabályokról: a kormányzati felelősségvállalással beterjesztett törvények hatályba lépését csak a kormány megbuktatásával akadályozhatja meg a parlament. Ha a törvényhozás három napon belül nem terjeszt be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, vagy a beterjesztett indítvány nem szerzi meg a kormány leváltásához szükséges többséget, a felelősségvállalással beterjesztett törvénytervezet elfogadottnak minősül.

A jövő évi költségvetés megtervezésénél a bukaresti kormány 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel, 3 százalékos inflációval, 3 százalékos munkanélküliségi rátával, és a GDP 3,6 százalékára rúgó, 40 milliárd lejt (2800 milliárd forint) meghaladó államháztartási hiánnyal számolt.

A jobbközép Orban-kabinet továbbra is a GDP 2 százalékának megfelelő összeget fordít védelmi kiadásokra, és 2020-ban - amikor önkormányzati és parlamenti választások is lesznek - az előző szociáldemokrata kormányzat által betervezett és törvénybe iktatott nyugdíj- és béremeléseket is végre akarja hajtani.

A bukaresti kormány jövő évben az ideinél 7 százalékkal nagyobb minimálbért vezetett be, de a kiadások mérséklése érdekében a jelenlegi szinten tervezte befagyasztani azokat a juttatásokat, amelyeket eddig a minimálbér alapján számítottak ki.

A parlament hétfői ülésén Ludovic Orban miniszterelnök közölte, hogy egyelőre letett a pótlékok befagyasztásáról. A hétfőn bejelentett kormányzati felelősségvállalás egyebek mellett megtiltja, hogy nyugdíjat és állami fizetést is kapjanak egyszerre a közintézményekben visszafoglalkoztatott nyugdíjasok.

Az előző, szociáldemokrata kormány által idén bevezetett "kapzsisági" (2018/114-es számú) rendeletet módosító - szintén parlamenti vita nélkül hatályba léptetendő - jogszabály viszont költségvetési bevételektől fosztja meg Romániát, az Orban-kormány szerint viszont Románia alapvető érdeke, hogy vállalkozóbarát gazdasági környezetet teremtsen és ne riassza el a befektetőket.

A módosítás egyebek mellett eltörli az energetikai cégekre kivetett, az üzleti forgalom 2 százalékának megfelelő adót, a távközlési cégekre kivetett 3 százalékos adót, a "kapzsisági illetéknek" nevezett 0,4 százalékos bankadót és a kötelező a magánnyugdíj-járulékokat kezelő alapok törzstőke-emelési kötelezettségét.

Romániában még nem volt példa rá, hogy a büdzsét kormányzati felelősségvállalással, parlamenti vita nélkül emeljék törvényerőre. Mégsem valószínű, hogy a módszert kifogásoló szociáldemokrata ellenzék a rendelkezésére álló három napban, a karácsonyi ünnepek időszakában bizalmatlansági indítvánnyal próbálja meggátolni a költségvetési törvénycsomag hatályba lépését.

Marcel Ciolacu szociáldemokrata házelnök viszont bejelentette: az alkotmánybíróságnál panaszolja be a kormányt. A Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöki tisztségét betöltő politikus azt mondta: nem a költségvetési törvény előzetes normakontrollját kéri, mert nem a szándéka, hogy meggátolja hatályba lépését. A házelnök szerint a kormány "a törvényhozási hatáskör elbitorlásával" alkotmányos konfliktusba került a parlamenttel, az óvás célja pedig szerinte az, hogy Románia egyetlen kormánya se léptethesse hatályba a költségvetési törvényt a jövőben a parlament megkerülésével.

MTI