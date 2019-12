Idén is körülbelül 170 ezer hívást fogadott a lelkielsősegély-szolgálat

2019. december 24. 12:55

Idén is körülbelül 170 ezer hívást fogadott a lelkielsősegély-szolgálat - közölte a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke kedden az M1 aktuális csatornán.

Kép: sos116123.hu

Dudás Erika azt mondta, hogy a legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is tárcsázzák őket, ha problémájuk van.



Az ünnepek alatt különösen fontos, hogy senki ne maradjon egyedül, mindenki tudjon valakivel beszélgetni. A szolgálat az ilyen helyzetekben is segítséget nyújt azzal, hogy társaságot biztosítva meghallgatja a hívót - hangsúlyozta.



Hozzátette: manapság már nincs kiemelkedő ugrás a telefonhívások számában karácsony környékén.



Az alelnök felidézte, hogy az első lelkielsősegély-szolgálat 1970-ben jött létre az öngyilkosságok és krízishelyzetek megelőzéséért. A szövetség most 18 magyarországi és öt határon túli társszolgálattal működik, az önkéntesek az egységes hívószámon a nap 24 órájában fogadják a hívásokat.



A telefonos lelkisegély-szolgálat Magyarországon a 116-123-as számon térítésmentesen érhető el. A határon túli szolgálatok saját, normál díjas telefonszámmal rendelkeznek.



MTI