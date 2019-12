Korrupció miatt hét év börtönre ítélték a román képviselőház volt elnökét

2019. december 24. 13:00

A Bukaresti Törvényszék befolyással való üzérkedés miatt hét év szabadságvesztésre ítélte kedden Bogdan Olteanut, a román képviselőház korábbi liberális elnökét, az ítélet nem jogerős.

A volt politikus ellen 2016-ban emelt vádat a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA). A vádirat szerint Olteanu 2008 júliusa és novembere között a román alsóház elnökeként egymillió euró csúszópénzt fogadott el Sorin Ovidiu Vintu üzletembertől, hogy elintézze az üzletember kegyeltje, Liviu Mihaiu újságíró kinevezését a Duna-delta kormányzói tisztségébe.



Az ügyészség szerint a csúszópénzt egy ciprusi bankból utalták át egy amerikai vállalat bulgáriai számlájára, ahonnan három részletben vették ki készpénzben, és vitték el a Nemzeti Liberális Párthoz (PNL), Bogdan Olteanu irodájába.



Az Evenimentul Zilei című jobboldali lap korábbi cikke szerint a 2008 szeptemberében kinevezett Mihaiutól két úszó benzinkút környezetvédelmi engedélyezését várta el Vantu, amit az új kormányzó mandátuma második hetében jóvá is hagyott. Vantut többször is elítéltek sikkasztásért és pénzügyi bűncselekményekért.



Bogdan Olteanu 2004 és 2006 között a Tariceanu-kormány parlamenti kapcsolatokért felelős minisztere volt, 2006 és 2008 között pedig a képviselőház elnöki tisztségét töltötte be. A liberális politikust 2009-ben a Román Nemzeti Bank alelnökévé nevezték ki. Tisztségből azután távozott, hogy a korrupcióellenes ügyészség 2016-ban eljárást indított ellene, majd letartóztatták.

MTI