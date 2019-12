Negyedmilliárd keresztény hívő válhat az erőszak áldozatává

2019. december 24. 13:39

Egyre több – idén már közel negyedmilliárd – keresztényt fenyeget, hogy a hite miatt erőszakos bűncselekmény áldozatává válik. A legbrutálisabb támadások Indiában és az azt övező régió országaiban történtek; nem voltak ritkák a száznál is nagyobb létszámú keresztény gyülekezetek és egyéb közösségek elleni támadások, amelyek során számos esetben több tucat ember is életét vesztette.

Az Open Doors International alapítvány által kiadott legfrissebb World Watch List szerint világszerte 245 millió keresztény ember van kitéve erőszakos bűncselekmény veszélyének; a listát a 2017–2018-as esztendő adatai alapján állították össze. Ez azt jelenti, hogy az előző időszakhoz képest harmincmillióval nőtt a keresztényüldözésnek kitett emberek száma. A vizsgált időszakban több mint négyezer embert öltek meg, átlagosan napi 11 főt, emellett 2600-at tartottak fogva tárgyalás, letartóztatás vagy ítélet nélkül, s 1266 templomot vagy egyéb épületet is megtámadtak.

A kutatás eredményeit is bemutató Budapest-jelentés a keresztényüldözésről 2019 című kötetben ismertették: a keresztényüldözés által a leginkább érintett ötven országot tömörítő lista első három helyére Észak-Korea, Afganisztán, valamint Szomália került, ebből a szempontból nem változott a helyzet az előző időszakhoz képest. Líbia, Jemen és Irán azonban előrébb lépett a tízes listán, míg két afrikai ország, Szudán és Eritrea hátrébb szorult. Irak ugyanakkor kikerült az első tízből, India pedig a lista 27 éves történetében először lett tagja a keresztényüldözés szempontjából leginkább sújtott államoknak. A kötet az idei évből is sorra veszi a keresztényeket ért atrocitásokat is, s ez alapján is India az egyik legválságosabb helyzetben lévő állam, a vele egy régióba tartozó Pakisztánnal és Srí Lankával együtt. Utóbbi országban történt az év egyik legsúlyosabb merénylete a keresztény hívők ellen: április 21-én, húsvétvasárnap a misék alatt három katolikus templom ellen összehangolt merényletsorozatot hajtottak végre dzsihadista szélsőségesek, amelynek következtében 253 ember veszítette életét és több mint ötszázan sebesültek meg. A merényletért az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta a felelősséget.

Véres merényletet követtek el idén áprilisban a Srí Lanka-i Szent Sebestyén-templomban - Kép: voanes.com

Pakisztánban a hírhedt blaszfémiatörvény alapján a keresztények mindennapi félelemben élnek, akár halálbüntetéssel is szembe kell nézniük, amennyiben a hatóságok – muzulmán szempontból – istenkáromlással vádolják őket. Idén februárban is történt ilyen eset, amikor az ország fővárosának, Karacsinak a közelében lévő településen egy keresztény nőt vádoltak meg hamisan blaszfémiával. A vallási konfliktusok mélységét, az óriási kulturális feszültséget mutatja, hogy a vádak hatására feldühödött muszlim tömeg megtámadta a keresztények által lakott ingatlanokat és egy templomot. Nagyjából kétszáz keresztény családot üldöztek el erőszakkal a lakóhelyükről, legyilkolva háziállataikat is, s csak idén több hasonló jellegű támadás is történt Pakisztánban.

A közel másfél milliárdos népességű India 65 millió keresztény lakosa ellen elsősorban hindu nacionalista csoportok követnek el erőszakos cselekményeket. Míg tavaly országszerte átlagosan havi húsz atrocitás érte a keresztényeket, idén már az első két hónap alatt 77 ilyen eset történt. Feb­ruár elején pél­dául Uttar Pradesh állam Chapar falujában hindu radikálisok támadtak meg egy protestáns gyülekezetet istentisztelet közben, a hívőket súlyosan bántalmazva, s a nőket sem kímélve. Március végén kétszáz hindu radikális támadt meg egy keresztény középiskolát Tamil Nadu államban, augusztus elején pedig egy 250 fős, botokkal felfegyverkezett hindu tömeg támadt rá egy keresztény esküvő résztvevőire, az életük kioltásával fenyegetve meg őket. Az ottani állapotokat jellemzi, hogy a rendőrség a keresztényeket vádolta a közösség békéjének megzavarásával, amit a hatóságok szerint az erőszakos térítőtevékenységük váltott ki, ezért többeket – köztük egy hároméves gyermeket is – letartóztattak. Augusztusban a Bihar állambeli Jalampur faluban szintén hindu radikálisok támadták meg egy keresztény film nagyjából százfős nézőközönségét botokkal, kardokkal felfegyverezve, s a szervezők halálát követelték.



Talán Nigériában történnek a leg­brutálisabb keresztényellenes támadások. Idén januárban az ország északkeleti részén található Rann városában csapott le az országban működő terrorszervezet, a Boko Haram, és hatvan hívővel végeztek. A város vezetőit és a közösségek elöljáróit felsorakoztatták, majd hidegvérrel legyilkolták, a település nagy részét felégették, a térségből 30-40 ezer lakost kényszerítettek menekülésre. Március közepén Kaduna államban gyilkoltak meg 120 keresztényt a szélsőséges fuláni pásztorok, a rajtaütés során a nőknek és a gyermekeknek sem kegyelmeztek. A múlt esztendőben ezeken kívül is többtucatnyi keresztény életet követelő merénylet történt Afrika legnépesebb országában.

magyarnemzet.hu