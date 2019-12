Az ukrán elnök kezdeményezi a kárpátaljai kormányzó menesztését

2019. december 24. 16:52

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezi Ihor Bondarenkónak, Kárpátalja megye fél éve kinevezett kormányzójának a menesztését - jelentette kedden az UNIAN ukrán hírügynökség.

Ihor Bondarenko - MTI/Nemes János

Az államfő erről a régiók és helyi közösségek fejlesztési tanácsának kijevi ülésén tett bejelentést. Zelenszkij kezdeményezi a menesztését Markijan Malszkijnak, a szomszédos Lviv megyei kormányzónak is.



A tudósítás szerint az elnök kifejtette: nem azért akar megválni a két kormányzótól, mert korruptak lennének vagy alkalmatlanok, csak egyszerűen hivatali idejük alatt nem tudtak konkrét eredményeket felmutatni a posztjukon. Hozzátette, hogy az év végéig minden kormányzó munkáját értékelni fogja az ukrán vezetés.



Ukrajnában a megyei kormányzókat a jelenlegi szabályozás alapján az államfő jelöli és nevezi ki a kormány jóváhagyásával, illetve meneszti őket a posztjukról.



Zelenszkij július 5-én nevezte ki Ihor Bondarenkót Kárpátalja kormányzójává, ahogy Markijan Malszlijt is Lviv megye adminisztrációjának élére. Bondarenko elődje Hennagyij Moszkal volt, aki kétszer is betöltötte Kárpátalja kormányzói tisztét, először 2001 és 2002 között, majd 2015 júliusától 2019 júniusáig, amikor maga kérte Zelenszkijtől menesztését a nyári elnökváltás nyomán.



Moszkalnak idén októberben Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozat című kitüntetést adományozta a többnemzetiségű Kárpátalján a nemzetiségek közötti béke megőrzése, a kisebbségi jogok biztosítása terén, valamint Magyarország és Ukrajna baráti kapcsolataiért tett erőfeszítéseiért.

MTI