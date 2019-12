Az erőművek szenteste sem pihenhetnek

2019. december 24. 19:41

Éberen ünnepelnek az erőművekben dolgozók, hiszen az ország áramellátását minden pillanatban biztosítani kell. A gáztüzelésű Dunamenti Erőműben feldíszítik a vezérlőtermet, a Paksi Atomerőműnél pedig két karácsonyfában is gyönyörködhetnek a dolgozók. Utóbbi kollégái minden évben részt vesznek a cipősdoboz-akcióban is.

A decemberi év végi ipari hajrá okozta csúcsterhelést követően az ünnepek alatt ugyan visszaesik az áram iránti igény, ám ettől még a belföldi villamosenergia-termelők nem állhatnak le. Különösképpen a paksi atomerőmű, amely – a karbantartások időszakát leszámítva – egész évben egyenletesen, úgynevezett zsinóráramot termel. – A karácsonyi időszakra semmilyen tervezett vizsgálat vagy javítás nem marad, ezért csak az a műszakonként mintegy százhúsz kolléga van ilyenkor az erőműben, akik képesek teljes mértékben ellátni az irányítást – magyarázta Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, hogyan telnek az ünnepek az ország legnagyobb áramtermelőjénél.

Elmondta, hogy a főépületben is állítanak karácsonyfát, illetve az atomerőmű zöld környezetéből az egyik fenyőt szintén feldíszítik minden évben. – A kollégák maguk osztják be az ünnepi műszakot, hiszen a kisgyermekeseknek különösen fontos, hogy a szentestét otthon tölthessék. Szinte minden családban van olyan, akit érint a napi három műszak közül legalább egy az ünnepek alatt is, nálunk például a keresztfiam, az unokaöcsém lesz bent karácsonykor – tette hozzá Kovács Antal. – Szilveszterkor pedig a fiatalabbak élveznek előnyt, akiknek még fontos a bulizás. De mivel nagyon szigorúak az alkoholfogyasztásra vonatkozó előírásaink, ők általában legkorábban másnap este vehetik fel a műszakot. Régi hagyományunk, hogy akik szilveszter éjszakáján dolgoznak, másnap reggel egy üveg pezsgőt kapnak ajándékba a cégtől – mesélte a kommunikációs vezető, majd felhívta a figyelmet a jótékonykodás fontosságára is.

Az áramtermelő létesítmények dolgozóinak a nap 24 órájában készenlétben kell lenniük - atomeromu.hu



– Minden évben részt veszünk a cipősdoboz-akcióban, százával hozzák ilyenkor a munkatársak a csomagokat. Idén egy kolléga gyermekének gyógykezelésére is rendeztünk gyűjtést, de nálunk és a paksi közösségben év közben is jellemző egymás segítése.

Más szereppel bír a Dunamenti Erőmű, amely 794 MW-os összteljesítményével a magyar villamosenergia-rendszer legnagyobb gáztüzelésű létesítménye. Az erőmű az energiapiaci ármozgások függvényében rövid távon (másnapra) látja biztosan, hogy fog-e és milyen teljesítményen villamos energiát termelni – tájékoztatta lapunkat a társaság. E gyakorlat alól kivételt képez a villamosenergetikai rendszerirányító, a Mavir Zrt. által támasztott szabályozási igényeket biztosító egységek irányítása, hiszen ezeknek akkor is üzemkésznek kell lenniük vagy üzemelniük kell, amikor kedvezőtlenek az áram- és a gázpiaci árak. A Dunamenti ennek a piacnak régóta aktív szereplője, és ez igaz lesz idén karácsonykor is.

Éberen ünnepelnek tehát az erőmű dolgozói, hogy a létesítmény bármikor reagálni tudjon a villamosenergia-rendszerben felmerülő igényekre. Kifejezetten karácsonyi beosztás nincs, ezért az este hat órás műszakváltás előtt vagy után ünnepelhetnek családjukkal a műszakos kollégák. Ilyenkor az otthonról bevitt finomságokat megosztják egymással. A vállalat az ünnepi alkalomra díszeket biztosít a vezénylő kicsinosítására, illetve a cég karácsonyi rendezvényéről mindig felküldenek az éppen szolgálatban lévő műszaknak egy menüsort.

