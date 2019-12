Nemcsak hazánkban közkedvelt a dobostorta

Hungarikum lett a dobostorta, amelyet Dobos C. József 1884-ben alkotta meg, és mutatott be egy évvel később a nagyközönségnek. Az első kóstolók között volt Ferenc József osztrák császár, az Osztrák–Magyar Monarchia első uralkodója és felesége, Erzsébet királyné is.

V. Német Zsolt miniszteri biztos, az Országgyűlés tagja az M1 Magyar gazda című műsorában elmondta, „a legkiválóbb ételeink és italaink kiválóan szimbolizálják nemzetünk karakterét”. Hozzátette, a Hungarikumok Gyűjteményében számos példa van már ételre és italra, de a dobostorta azok közé a magyar, kiváló sütemények, édességek közé tartozik, amelyet a világon is ismernek.

A dobostorta elnevezése védett

A torta felvételét a Nemzeti Értéktárba, majd pedig a hungarikumok közé, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete kérvényezte a szervezet akkori elnöke, Pataki János kezdeményezésére. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke kiemelte, Dobos C. József 1906-ban, a cukrász ipartestület megalakulásakor az ipartestületnek adományozta a receptet, és a testület azóta is őrzi azt.

Az elnevezés védett, csak az eredeti recept alapján elkészített édességet lehet dobostortának nevezni. Természetesen nem kötelező minden cukrásznak pontosan ugyanúgy készítenie a süteményt, van azonban néhány apróság, amelyet mindenki a saját elképzeléseihez igazíthat, ezért nem egyforma a dobostorta íze minden cukrászdában. Pataki Ádám cukrászmester elmondta, az étcsokoládéval és különböző kakaótartalmú csokoládékkal történő kísérletezés megengedett.

Erdélyi Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy 2015 óta csak az eredeti recept alapján lehet készíteni a dobostortát. Hozzátette, a dobostorta viszonylag kevés összetevőből áll: tojás, cukor, liszt, vaj, kakakóvaj, csokoládé, kakaómassza és egy kevés vaníliás cukor.

Fontos a krém elkészítésének folyamata

A dobostorta egyszerű desszertnek tűnhet, ám elkészítésénél több dologra is oda kell figyelni. Erdélyi Balázs szerint a dobostorta krémjének elkészítése bonyolultabb folyamat, hiszen a hőkezelt, kihabosított tojáshoz hozzá kell adni a kakaóvajat, a csokoládét és a kakaómasszát. Hozzátette, figyelni kell az összetevők sorrendjének adagolására is.

A torta a magyar cukrászat egyik kiemelkedő alkotása, ami nemcsak hazánkban, hanem külföldön is közkedvelt. Pataki Ádám szerint a híres magyar torta sikere töretlen. Hozzátette, a magyar cukrászatnak abszolút ikonikus süteménye a dobostorta, olyannyira, hogy a német, illetve az osztrák kollégák is előszeretettel készítik.

A dobostorta hungarikum lett, és a Hungarikum Bizottság döntése alapján a Magyar Értéktár is bővült. Bekerült a gyűjteménybe a jellegzetes dunántúli pásztorhangszer a hatlyukú hosszifurugla, amelynek mérete és hangzásvilága is jellegzetes, valamint a betyárköltészet, a cifraszűr és a regölés.

Német Zsolt miniszteri biztos kiemelte, a regölés olyan elemeket vonultat fel, amellyel csak nagyon kevés nép dicsekedhet.

A hungarikumok közé most már 71 tétel tartozik, a Magyar Értéktárban pedig 167, a magyarságra jellemző kuriózum található.

