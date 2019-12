Orbán Viktor unokáival kívánt boldog karácsonyt

2019. december 25. 10:49

A miniszterelnök Facebook-oldalára egy családi fénykép került fel ezúttal, Orbán Viktor három unokájával látható a karácsonyi fotón.

Áldott, békés karácsonyt kívánunk // We wish you a blessed Christmas!

