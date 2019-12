Telt házra számítanak a szállodák szilveszterkor

2019. december 27. 11:32

Telt házra számítanak a szállodák szilveszterkor, csak a fővárosban több tízezer turista tölti az év utolsó napjait - mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke pénteken az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: míg a vidéki szállodákban inkább magyarok pihennek, addig a fővárosi hotelek külföldi turistákkal vannak tele.



A foglalásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy sokan már a kijelentkezéskor lefoglalják a jövő évi szilveszteri nyaralást, így nem meglepő, hogy az ünnep előtt alig lehet szabad szobát találni. A magyar szállodák egy részének olyan törzsvendégeik vannak, akik évről évre náluk szállnak meg karácsonykor és szilveszterkor - jegyezte meg.



Elmondta: az előzetes adatok alapján azt lehet mondani, hogy szinte teljes teltház volt karácsonykor Budapesten és a vidéki nagyvárosok szállodáiban is. A tapasztalat azt mutatja, hogy a családok bárhova utaznak, komplex kikapcsolódást keresnek. A vendégek a wellness mellett igénylik a legjobb ételeket, programokra is kíváncsiak, emellett, főképp a karácsonyi időszakban, keresik a gyerekprogramokat is - fűzte hozzá Flesch Tamás.



MTI