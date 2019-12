Sztrájkot hirdettek a Germanwings légitársaságnál hétfőtől három napra

2019. december 27. 19:38

Sztrájkot hirdetett a német légiutas-kísérők független szakszervezete (UFO) a Lufthansa csoporthoz tartozó Germanwings légitársaságnál hétfőtől három napig.

A pénteken kiadott szakszervezeti sztrájkfelhívás szerint a munkabeszüntetés december 30-án nulla órakor kezdődik, és január 1-jén, újév napján ér véget éjfélkor.



A Lufthansa csoport más tagjainál is lehetnek sztrájkok, ezekről legkorábban január 2-án tesznek bejelentést - közölték.



Az UFO és a Lufthansa csoport vezetőségének viszonyát évek óta súlyos konfliktusok jellemzik. A szakszervezet a megoldatlannak tekintett munkaügyi viták miatt legutóbb november elején tartott sztrájkot, akkor a csoport névadó légitársaságánál, két napig. Tiltakozó akciója miatt 1500 járatot kellett törölni.



A Lufthansa vezetősége a novemberi sztrájk előtt hónapokig tárgyalni sem volt hajlandó a szakszervezeti vezetőkkel, arra hivatkozva, hogy szabálytalanul kerültek tisztségükbe. Az utóbbi hetekben munkaügyi közvetítők bevonásával tárgyaltak, eredménytelenül.



A szakszervezet a Germanwings esetében legfőképpen azt kifogásolja, hogy a munkaadó nem vázol fel világos jövőképet az alkalmazottaknak. Ez azért fontos, mert az 1400 embert foglalkoztató és 30 repülőgépet üzemeltető Germanwings már nem a saját márkája alatt folytat személyszállítási tevékenységet, hanem a Lufthansa másik diszkont légitársasága, az Eurowings egyes járatait üzemelteti, és a tervek szerint fokozatosan beolvasztják az Eurowings-be.



A munkaadó szerint a kifogások indokolatlanok, a Germanwings-alkalmazottakra vonatkozó bérmegállapodás készen áll, aláírásra vár. A Lufthansánál azt is hangsúlyozzák, hogy továbbra is hajlandóak közvetítők révén tárgyalni az UFO-val.



Hivatalos adatok nincsenek arról, hogy az újabb sztrájk mekkora fennakadást okozhat. A német sajtóban megjelent szakértői becslések szerint a Germanwings az Eurowings járatainak nagyjából egyharmadát üzemeltetheti a munkabeszüntetésre kijelölt időszakban, ami hozzávetőleg napi 230 járatot jelent.

MTI