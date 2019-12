Varsóban bekérették az orosz nagykövetet - Putyin-kijelentések miatt

2019. december 27. 22:46

Sürgősséggel bekérették pénteken a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet azon kijelentések miatt, amelyeket az utóbbi napokban Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóházának elnöke tett a második világháborúról.

A találkozó során a lengyel fél "határozott tiltakozását" fejezte ki azon "rágalmak miatt, amelyeket a történelmi témákban az utóbbi napok folyamán az Oroszországi Föderáció legfelsőbb kormányzati képviselői többször megfogalmaztak" - közölte a PAP lengyel hírügynökséggel Marcin Przydacz lengyel külügyminiszter-helyettes.





Marcin Przydacz - gov.pl

A diplomata a többi között arra utalt, hogy Putyin a múlt héten ismételten bírálta az Európai Parlamentnek a második világháború kitöréséről szóló szeptemberi nyilatkozatát, amely a náci Németországot és a Szovjetuniót egyformán felelőssé tette a háború kirobbantásáért. Ennek kapcsán az orosz elnök kétségbe vonta az 1939 augusztusában kötött szovjet-német Molotov-Ribbentrop-paktum szerepét a második világháború kirobbantásában. A paktum értelmében a Szovjetunió 1939. szeptember 17-én megtámadta Lengyelországot.



Putyin a múlt héten, majd kedden ismét pontatlanul idézett egy Lengyelországban évek óta ismert 1938-as lengyel diplomáciai jelentést, és azt állította, hogy Józef Lipski második világháború előtti németországi lengyel nagykövet támogatta Hitler terveit a lengyelországi zsidók kitelepítésére Afrikába. Az orosz elnök "gazembernek" és "antiszemita disznónak" nevezte Lipskit.



Vologyin ebben a vonatkozásban később kijelentette: Lengyelországnak bocsánatot kellene kérnie, amiért együttműködött a hitleri Németországgal.





Vjacseszlav Vologyin - sputniknews.com

A lengyel külügyminiszter-helyettes szerint Putyin és Vologyin kijelentései "kirívóan sértik az Oroszországi Föderáció nemzetközi kötelezettségvállalásait, és gúnyt űznek a sztálini totalitarizmus áldozatainak millióiból is". Ezek a "történelemhamisítási próbálkozások" bizonyítják, hogy változatlanul szükség van "nemcsak a náci, hanem a szovjet totalitarizmus" nemzetközi elítélésére is - tette hozzá.



Moszkva továbbra is tagadja, hogy 1939 szeptemberében a Szovjetunió megtámadta Lengyelországot - állapítja meg a lengyel külügyi tárca, amely szerint a legutóbbi kijelentésekkel Oroszország "csökkenteni próbálja a Szovjetunió felelősségét az európai béke lerombolásáért". A varsói közleményben aláhúzzák: 1939-1941-ben a Szovjetunió a hitleri Németország szövetségese volt, Lengyelország viszont 1939 szeptemberében fegyveresen próbált ellenállni "a Szovjetunió által támogatott német hadseregnek". A második világháborús német agressziónak csaknem 6 millió lengyel állampolgár, ezen belül 3 millió zsidó esett áldozatul - emelte ki a lengyel külügyi nyilatkozat.



MTI