Kiemelkedően sikeres évet zárt a Nanushka a nemzetközi divatiparban

2019. december 28. 19:19

A Nanushka üstökösként robbant be a nemzetközi divatiparba. A magyar márka 2019-ben 130 ezer terméket gyártott és adott el, az árbevétele pedig meghaladta a hatmilliárd forintot, amely 228 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

A cég árbevételének 96 százaléka származik exportból, négy százalékot a budapesti üzlet eladásai hoznak – írja az Origo.

A Nanushka mögött rendkívül mozgalmas év áll, hiszen októberben első magyar márkaként New York legdivatosabb részén nyitottak üzletet, a 2020-as tavaszi-nyári női kollekció Párizsban aratott óriási sikert és a divatbloggerek, valamint a világsztárok mellett a legnagyobb luxusáruházak képviselői is elismerően beszélnek a brandről.

A cég árbevétele eléri a hatmilliárd forintot

A Nanushka ruháit ma már 40 országban forgalmazzák, míg a webshopból több mint 100 országba szállítanak közvetlenül. Tavaly a cég az őszi-téli kollekciójával hatalmas sikert aratott a New York Fashion Weeken. A bemutató után Sándor Szandra, a márka alapítója az M2 Petőfi TV-nek nyilatkozott a márka fejlődéséről.

A több mint tíz éve működő magyar divatmárka nemzetközi sikereiben vitathatatlan érdeme van a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelőnek, amely hatalmas lehetőséget látott a Nanushkában, ezért az általuk kezelt EXIM Növekedési Alap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába. A Nanushka 2016-ot még 335 millió forintos árbevétellel zárta, idén ez az összeg már a hatmilliárdot is meghaladta, a viszonteladók száma pedig ebben az időszakban 60-ról 200-ra növekedett. A cég 2018 májusa óta nyereségesen működik – írja az Origo.

A népszerűséggel párhuzamosan a kollekció is bővül

A márka a világsztárok körében rendkívül népszerű. Többek közt Kristen Bell, Jennifer Lawrence, Kendall Jenner, Katie Perry és Rihanna is szívesen veszi fel a Sándor Szandra által megálmodott ruhadarabokat és kiegészítőket.

Sándor Szandra divattervező, a Nanushka márka tervező-ügyvezetője kollekciójának bemutatója után a II. Budapest Central European Fashion Week divathéten a Várkert Bazárban (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az Origo kiemelte: az idei év azért is jelentett nagy változást a divatmárka számára, mert a női termékek mellett elkezdtek a férfiak számára is tervezni. Sándor Szandra már régóta álmodozott arról, hogy a Nanushka Woman mellé megteremti a Nanushka Mant, ez pedig az idén meg is történt. Akárcsak a márka, úgy a Nanushka alapítója is rengeteg elismerést kapott, ezek közül is kiemelkedő a rangos International Design Awards, amelyet a 2019-es Pre-Fall kollekciója nyert el.

hirado.hu