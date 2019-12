Megkezdődtek az év végi leárazások az üzletekben

2019. december 28. 21:33

Harminc, ötven, de akár hetven százalékal is olcsóbbak lehetnek most egyes termékek. A nagy kedvezmények miatt mindenhol tömeg volt az üzletekben. A fővárosban az egyik bevásárlóközpont parkolóját le is zárták délután, mert megtelt. Ez még csak ez első hulláma az engedményeknek, jövő év elején újabb akciók jöhetnek – közölte az M1 Híradója.

Szombaton ismét zsúfolásig megteltek a plázák. Megindult a roham a leárazott termékekért, a boltok ugyanis év vége előtt elkezdték kisöpörni a téli árukészletet. Hatalmas engedményeket adnak.

Ez még csak a leárazások első hulláma, az üzletek többségében jövő év elején tovább folytatódnak majd az akciók. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint ezek valós engedmények, a szezonális termékeket 50–70, de akár 90 százalékos kedvezménnyel lehet most megvásárolni.

Az internetes áruházak még korábban, már karácsony előtt meghirdették akcióikat. A borotvától a tévékészülékekig szinte mindent olcsóbban kínálnak. Szakemberek szerint a következő néhány nap sokat tehet még hozzá a decemberi fogalomhoz, amely a várakozások szerint jócskán meghaladja majd az 1200 milliárd forintot.

