Világszerte készülnek már a szilveszterre

2019. december 28. 21:38

Az egyik legnagyobb mulatság most is New Yorkban, a Time Square-en lesz. A téma idén a nagylelkűség, így a kristálygömböt is ennek megfelelően díszítik. Hangolnak már a Bécsi Filharmonikusok is, január elsején a klasszikus dallamok mellett kilenc új darabot is játszanak majd a művészek – közölte az M1 Híradója.

2020. január 1-én 80. alkalommal rendezik meg a Bécsi Filharmonikusok a világ egyik leghíresebb újévi programját. Az újévi koncertet 90 országban közvetítik majd. Ezúttal egyebek mellett Josef Strauss, és Ludwig van Beethoven egy-egy műve is felcsendül majd.

Budapesten is lesz január elsején újévi koncert. A Rádiózenekar és a Zeneakadémia közös újévi hangversenyét, az Újévi nyitányt a Bartók Rádió és az M5 is közvetíti.

Lengyelországban, Zakopanéban az ország legnagyobb újévi partijára készülnek. A színpadot még építik egy, a belvároshoz közeli füves területen. Itt a könnyű zene lesz a főszereplő. Számos hazai és külföldi popsztár lép majd január 1-én színpadra, köztük Natalia Oreiro és Stefano Terrazzino. A tavalyi bulin több mint 50 ezren vettek részt , köztük rengeteg külföldi turista.

A tengerentúlon az egyik leghíresebb szilveszteri helyszín idén is a New York-i Time Square lesz. Az est egyik fénypontját, a visszaszámlálás közben leereszkedő csaknem hattonnás kristálygömböt minden évben az aktuális tematikához alakítják. A szervezők idén is több mint egymillió szilveszterezőt várnak a helyszínre.

hirado.hu - M1