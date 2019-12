Milliárdos összeget engedne el Újpest ellenzéki polgármestere

2019. december 29. 16:57

Hiába kampányolt új önkormányzati lakások építésével és felújításával Újpest momentumos polgármestere, az erre nyert kétmilliárdos pályázatot is lesöprik az asztalról – ezt mondta Ozsváth Kálmán, a Fidesz önkormányzati képviselője.

Több mint hét oldalon keresztül foglalkozott az újpesti lakhatás fejlesztésével kampány programjában újpesti Momentumos polgármesterjelöltje. Déri Tibor a három legsúlyosabb probléma között a lakhatási válságot és a rossz minőségű ingatlanokat említette. Ennek megoldására több önkormányzati lakást, a meglévő szociális bérlakások fejlesztését és kihasználatlan lakások felkutatását is megígérte, de azt is vállalta, hogy megválasztása esetén új bérlakásokat is építenek.

A Fidesz önkormányzati képviselője szerint a kerület 2016-ban pont szociális bérlakások építésére nyert kétmilliárd forintnyi támogatást. Ozsváth Kálmán azt mondta, a tervek már akkor elkészültek, azonban Déri Tibor nem foglalkozik az üggyel. Az erre kijelölt terület most is üresen áll, semmilyen munkálat nem indult meg rajta, annak ellenére, hogy a polgármester ötven új lakás építését ígérte.

Ozsváth Kálmán hozzátette, az előző önkormányzati vezetés több család számára biztosított lakhatást üresen álló bérlakásokban, azonban ebben az ügyben sincs előrelépés.

Kerestük Déri Tibor polgármestert, hogy megkérdezzük: miért nem kezdődött meg azoknak bérlakásoknak az építése, amire kétmilliárd forintnyi támogatást is nyert az önkormányzat, valamint, hogy mikor indítják el a bérlakások felújítását a kerületben, azonban a városvezetőt nem értük el.

HírTV