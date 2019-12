Civil kör: A Momentum a fő veszély

2019. december 29. 18:57

Nagyon sok vonatkozásban profi módon kormányoz a kormány, hiszen például gazdaságilag egy aranykor van, ugyanakkor súlyos probléma, hogy a Fidesz nem tud alternatívát nyújtani a fiataloknak. Erről Simon János politológus beszélt a Hír Tv Civil kör című műsorában. Trombitás Kristóf publicista azt emelte ki, hogy a Momentum jelentette veszély nagy ráhatással lehet Magyarország jövőjére.

Idén két választás is volt Magyarországon így nem lehet eltekinteni attól, hogy ezek jelentősen kihatással voltak a magyar lakosságra Trombitás Kristóf publicista szerint. A 2019-es évet mérlegre tévő adásban Simon János politológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a választások eredményéből a Fidesz-KDNP-nek le kell vonnia tanulságot, hogy ne kelljen szembe néznie a 2002-es és a 2006-os kudarccal. Szerinte a pártszövetség most abból tanulhat, hogy nem minden úgy alakult az ősszel, ahogy azt eltervezte.

A társadalomtudósnak kötelessége szembenézni a valósággal, lesznek, akik meghallgatják, lesznek, akik nem hallgatják meg. Azt tudom mondani, hogy szól a szája szólitatlan – jelentette ki az elemző.

Szabó Anett felvetésére, hogy mi motiválhatta az embereket az urnáknál, Németh Alajos rockzenész kijelentette, óriási baj, hogy ígéretekkel meg lehet vezetni egy nemzetet vagy egy fővárost. Trombitás Kristóf a legkomolyabb tanulságnak azt nevezte, hogy a kampány, a mozgósítás jól sikerült és pont emiatt nyílik ki egy teljesen új fejezetet kormánypártok taktikájában, hiszen jellemzően a kormánypárti jelöltek több szavazatot kaptak, mint öt évvel ezelőtt, de ennek ellenére is sok helyen nem sikerült megnyerni a választást.

Az elmúlt években a szociális faktor hiányzott a Fidesz részéről, tehát nagy tanulság, azok a szavazók, akik azt hallják, hogy gazdagodik az ország, felteszik a kérdést, hogy hol a pénz, azok elmentek szavazni és gondolkodás nélkül a Fidesz ellen voksoltak, tehát 2022-re nagyon fontos jelzés, hogy a szociális integrációnak nagyon fontos szerepe van – fűzte hozzá Simon János.

Dörner György szerint egyáltalán nem tragikus Budapest sorsa. Az Újszínház igazgatója úgy véli, a politikai alkuk és szövetségek viszonylagosak, hiszen nincs kőbe vésve egyetlenegy politikai alku sem a közéletben.

2019-ben a Civil körben is többször szó volt róla, hogy a Fidesz nem tudott hatni a fiatalokra. Ezzel kapcsolatban Trombitás Kristóf rámutatott, a balliberális oldal nagyon nagy tehetséggel használja a közösségi médiát, sőt bizonyos politikusok – mint például Gyurcsány Ferenc – fiatal influencerek videóiban is megjelentek, így százezrekhez jutottak el. Szintén jelentős probléma a publicista szerint, hogy a jobboldal és a fiatalok között hiányoznak közös alapvető axiómák, hiszen a fiatalok jelentős része nem tudja hova tenni a jobboldali értékeket, vagy éppen nemzet fogalmát, ha pedig tudnak is róla valamit, azt kinevetik.

Ami az európai parlamenti választások magyarországi vonatkozásait illeti, Trombitás Kristóf rendkívül fájdalmasnak nevezte, hogy a Momentum két mandátumot is szerzett az EP-ben. Kiemelte, a DK-nál sokkal nagyobb veszélyt jelent a Momentum és ez a veszély sokkal nagyobb ráhatással lehet Magyarország jövőjére.

Ez tényleg a régi SZDSZ-es íznek a felélesztése, a régi, Jászi Oszkár-féle íznek a felélesztése, sokkal modernebb és sajnos egyre sikeresebb formában. A Momentum a fő veszély és nagyon tragikus volt látni, hogy ilyen sikert tudtak elérni - mutatott rá a publicista.

Szabó Anett emlékeztetett, a DK-s hazaárulás után, az idén megjelent a momentumos nemzetárulás, melyeknek különböző megnyilvánulásaira többször is volt példa.

A teljes adás ITT tekinthető meg.

HírTV