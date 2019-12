Női kézilabda NB I - A Győr egy góllal nyert az FTC otthonában

2019. december 29. 19:58

Elveszítette veretlenségét a Ferencváros a női kézilabda NB I-ben, mivel vasárnap, hazai pályán 28-27-re kikapott a címvédő Győrtől.

A vendég győriek közül Görbicz Anita és a norvég Kari Aalvik Grimsbö hiányzott, a hazaiaknál Tóth Nikolett és Bánfai Kíra nem játszhatott sérülés miatt.

A norvég Stine Oftedal vezérletével jól kezdett a Bajnokok Ligájában is címvédő ETO, ám a fővárosiak Schatzl Nadine góljaival fordítottak, és a folytatásban is jól tartották magukat. A Japánban rendezett olimpiai kvalifikációs világbajnokságon gyengén teljesítő Klujber Katrin ezúttal fontos gólokkal segítette a Ferencvárost, amely némi meglepetésre egy találattal vezetett a szünetben.

Az első félidőben sok volt a hiba mindkét oldalon, és a győriek a második felvonást is rosszul kezdték, Bíró Blanka bravúros védései miatt hét percig nem találtak be. Az FTC 17-12-re vezetett, a vendégek innen fordítottak 22-21-re, mert támadásban és védekezésben is hatékonyabbá vált a játékuk.

A fővárosiak az ötvenedik percben vezettek utoljára, az ETO egy 7-2-es sorozattal elhúzott, majd a hajrá váratlanul szorosan alakult. Az utolsó percben az FTC az egyenlítésért támadhatott, ám Lukács Viktória lövését Kiss Éva kivédte, így a Győr egy góllal győzött.

A címvédő ETO továbbra is százszázalékos a mostani idényben, a Ferencvárosnak ez volt az első veresége a bajnokságban.

A mezőny legeredményesebb játékosa a ferencvárosi Klujber Katrin és Kovacsics Anikó, illetve a győri Stine Oftedal volt egyaránt hat góllal.



Eredmények:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 27-28 (13-12)

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - Váci NKSE 29-31 (13-16)

DVSC Schaeffler-Szombathelyi KKA 30-18 (15-11)

Motherson-Mosonmagyaróvár - Kisvárda Master Good SE 24-24 (11-12)

Dunaújvárosi Kohász KA-Szent István SE 33-22 (16-12)

korábban:

MTK Budapest-Siófok KC 26-37 (12-20)

Érd-Alba Fehérvár KC 35-25 (18-12)



A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 11 11 - - 361-257 22 pont

2. Siófok KC 11 8 1 2 359-253 17

3. Érd HC 11 8 - 3 355-291 16

4. FTC-Rail Cargo Hungaria 10 7 2 1 321-257 16

5. DVSC Schaeffler 11 7 2 2 335-301 16

6. Váci NKSE 11 5 2 4 306-303 12

7. Dunaújvárosi Kohász KA 10 4 2 4 251-253 10

8. Alba Fehérvár KC 10 4 1 5 253-294 9

9. MTK Budapest 11 4 1 6 290-340 9

10. Kisvárda Master Good SE 11 3 2 6 269-291 8

11. Szombathelyi KKA 12 3 1 8 300-360 7

12. Motherson-Mosonmagyaróvár 11 2 1 8 265-315 5

13. Békéscsabai Előre NKSE 11 1 1 9 287-330 3

14. Szent István SE 11 - 2 9 274-381 2

MTI