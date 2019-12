Mártha Imre a Főtáv élén

2019. december 30. 11:22

„A város egyik legjelentősebb cége, a Főtáv vezérigazgatói posztjára kiírt nyilvános pályázat lezárult, január elsejétől Mártha Imrét nevezem ki a vállalat élére” – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán szombaton. A közgazdász végzettségű Mártha december első napján lett a Fővárosi Közterület-felügyelő Zrt. (FKF) felügyelőbizottsági elnöke, illetve Nagy László Albert vezérigazgató felmentése után a cég jogtanácsosával együtt az FKF szoros felügyeletét is ellátta. Néhány nappal ezelőtt pedig az esetleges második megbízatása kapcsán a 24.hu-nak adott interjúban azt mondta: „Nem lenne egy babazsúr a kettő együtt, ez kétségtelen, de sok kapcsolódás van a két cég között”. Mártha az elmúlt években a balliberális sajtóban több nyilatkozatában is kritizálta az Orbán-kormány gazdasági döntéseit.

Az említett, 24.hu-nak adott interjúban ismételten arról beszélt, hogy a paksi atomerőmű kétblokkos bővítését szerinte nem érdemes erőltetni. Álláspontja azért is érdekes, mert évekkel ezelőtt még a bővítés feltétlen híve volt. Mártha az első Orbán-kormány idején, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. energetikai és infrastruktúra-igazgatósága vezetője volt, ezt követően igazgatósági tag lett a Magyar Villamos Művek Zrt.-ben, ahol négy kormány alatt töltött be csúcsvezetői pozíciókat, majd 2011-től visszatért a magánszektorba.

Karácsony az FKF Zrt.-t és a Főtávot megelőzve a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. vezetőjét cserélte le először. A városháza kulcscégét Walter Katalin irányítja, aki a Soros György alapította Közép-európai Egyetemről érkezett a holding élére. Hasonló folyamatok zajlanak a fővárosi cégek felügyelőbizottságaiban és igazgatótanácsaiban, ahol a régi MSZP–SZDSZ-garnitúra politikusai, például Atkári János, Gál J. Zoltán, Lakos Imre, Draskovics Tibor, Katona Tamás, Rusznák Imre, Kolber István, Bodnár Zoltán, Vásárhelyi Mária kaptak pozíciókat.

magyarnemzet.hu