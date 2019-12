Nacsa: a baloldal mindig adót emel, a kormánypártok az adócsökkentés mellett

2019. december 30. 13:22

A baloldal mindig adót emel, míg a Fidesz-KDNP az adócsökkentés politikája mellett áll - hangoztatta a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

Nacsa Lőrinc kiemelte, a Fidesz-KDNP-kormány adócsökkentési politikájával párhuzamosan a magyar gazdaság jobban teljesít, javul a gazdaság teljesítménye, nő a foglalkoztatás és emelkednek a bérek.

Az adócsökkentésekkel több pénz marad a magyar családoknál, a magyar munkavállalóknál és a magyar vállalkozásoknál is - mondta. Hozzátette: csak a családi adókedvezmény keretében 2011 óta mintegy 2600 milliárd forint maradt a magyar családoknál.

"A baloldali önkormányzatok ezzel ellentétben a lakosságot megsarcolják, miközben pofátlanul elkezdték kifosztani a településeket, elvtársi kifizetőhelyekként használva azokat" - fogalmazott.

Hozzátette: a budapesti kerületekben sorra emelik a lakosságot terhelő adókat, Kispesten és Zuglóban például jelentősen emelték az építményadót, a telekadót. Nemcsak a fővárosban, hanem az ország más részein is adóemelésekkel kezdtek a balliberális vezetésű önkormányzatok - jelezte Nacsa Lőrinc, példaként említve a siófoki városvezetést.

A politikus bírálta, hogy a baloldal az Országgyűlésben is folyamatosan támadja az adócsökkentési javaslatokat. Példaként említette, hogy az idén is számos, a családokat és a vállalkozásokat segítő adócsökkentési javaslatot fogadtak el a parlamentben, ilyenek voltak a családvédelmi és a gazdaságvédelmi akciótervek vagy a 2020-as költségvetés. "Ezeket a Gyurcsány vezette ellenzék folyton támadta, a magyar családok költségvetését pedig meg sem szavazták" - fogalmazott.

A Fidesz-KDNP politikájáról azt mondta: 2020-ban is azon fognak dolgozni, hogy csökkentsék a családok és a vállalkozások terheit.

Újságírói kérdésre, miszerint Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját távollétében két év börtönbüntetésre ítélte a Zágráb megyei bíróság, a politikus azt mondta: ez az ügy horvát belpolitikai vita, és ami Hernádi Zsolt ellen folyik, az boszorkányüldözés. Horvát belpolitikai vitába nem "tisztünk beavatkozni" - fűzte hozzá.

Nacsa Lőrinc sajtótájékoztatója végén a frakciószövetség nevében békés, boldog új esztendőt kívánt "a határon innen és túl élő honfitársainknak".

MTI