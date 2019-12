Szlovák újságíró-gyilkosság - Tizenöt évre ítélték a bűnügyben közvetítő férfit

2019. december 30. 16:15

Tizenöt év börtönbüntetésre ítélte a szlovákiai Bazin különleges bírósága hétfőn Andruskó Zoltánt, aki közvetítő szerepet játszott a Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és barátnője ellen tavaly februárban elkövetett gyilkosság megrendelője és elkövetője között - közölték szlovák médiaforrások.

Az ítélet jogerős, tekintve, hogy Andruskó Zoltán - aki a vádirat szerint a bérgyilkosság kifizetését intézte - egy korábban megkötött vádalku keretében elismerte tettét és elfogadta a büntetést. A büntetés eredetileg - az ügyész javaslata alapján - tíz év szabadságvesztés lett volna, ám ezt a bíróság elégtelennek találta, és hétfőn 15 évre változtatta. Andruskó elfogadta a változtatást.

A súlyos belpoltikai viharokat kiváltó gyilkosság ügyében még októberben nyújtották be a hat vádpontot tartalmazó, közel százoldalas vádiratot, ám a tárgyalássorozat csak az év végén kezdődött meg. A pernek Andruskó az első jogerősen elítélt szereplője.

A per további vádlottjai közé tartozik Marián K. nagyvállalkozó, aki a vádirat szerint azért rendelte meg Ján Kuciak meggyilkolását, mert az újságíró több cikket is publikált az ő állítólagos gazdasági bűncselekményeiről. A kettős gyilkosság végrehajtásával a tettüket már beismerő M. Miroslavot és Sz. Tamást vádolják. A vádlottak között van Zs. Alena is, aki a vádirat szerint szintén összekötő szerepet játszott a gyilkosság megrendelése során.

A két áldozattal a galántai járásban, Nagymácsédon lévő családi házukban végeztek a gyilkosok. A bűncselekmény közfelháborodást váltott ki Szlovákiában, s heteken belül példátlan tüntetéssorozathoz, illetve mély belpolitikai válsághoz vezetett. A történések végül a kormány több tagjának távozásához, Robert Fico kormányfő lemondásához és kabinetjének széleskörű átalakításához vezettek.

MTI