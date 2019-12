Továbbra is a Fidesz-KDNP a legerősebb pártszövetség Magyarországon

2019. december 30. 18:58

A Hír TV Napról Napra című műsorának adásaiban a 2019-es év legfontosabb belpolitikai eseményeinek összefoglalóját láthatják.

Tavasszal sorsdöntő jelentőségű voksolás volt az Európai Unióban, amikor a választópolgárok arról döntöttek, hogy kik képviselhetik a tagországokat a következő 5 évben az Európai Parlamentben. Itthon a május 26-ai választás – az előzetes várakozásnak megfelelően – a Fidesz győzelmét hozta.

Személyeskedés, üzengetés, sértődések, így indult az európai parlamenti választások után az ellenzék felkészülése az őszi önkormányzati választásokra. A legnagyobb figyelmet természetesen a főváros kapta, ahol egyből 5 jelentkező is Tarlós István kihívója akart lenni. A főpolgármester választást végül Karácsony Gergely nyerte és több kerületnek is ellenzéki vezetője lett. Vidéken ugyanakkor taroltak a kormánypártok, így továbbra is a Fidesz-KDNP a legerősebb pártszövetség Magyarországon.

