Schmidt Mária: Minden mozgásban van, minden megváltozott

2019. december 30. 20:39

A Hír TV Bayer Show című műsorának első felében Bayer Zsolt a tőle jól megszokott kritikus szemléletű gondolatot fűzött a közelmúlt eseményeihez.

Így került szóba többek között Gréczy Zsolt, Ungár Klára, Tordai Bence is.

Ezt követően Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója volt a műsorvezető vendége, Bayer show című műsorunkban.

Kezdetben a Terror Háza Múzeum kapcsán esett szó egy emlékbélyeg sorozat készítéséről, mely a rendszerváltozás 8 emblematikus személyét ábrázolja.

Majd a temesvári forradalomról és Nicolae Ceausescu rendszerének megdöntéséről beszélgettek.

A manapság egyre divatosabb kifejezések is előkerültek a környezetvédelem és az úgynevezett zöldpolitika kapcsán, melyhez Schmidt Mária a következőket fűzte hozzá:

„Egy nagyon bizonytalan korszakban vagyunk, egy új század kezdődött és az mindig egészen más világot fog hozni. Nem a XX. századot fogjuk folytatni a XI. században, ez teljesen új lesz. Minden mozgásban van, minden megváltozott, például a baloldal, – ahogy ezt látjuk is a legutóbbi brit választások kapcsán – teljesen elvesztette az eredeti funkcióját. A szocializmusról már nem beszél, a munkásosztályt elárulta, nincsenek is munkások és ha megnézzük a brit választásokat, az arról szól, hogy a munkásosztály lett a nagyvárosi, munkásokat már réges-régen eláruló, arisztokráciának a pártja, ők az elitnek a pártja. A konzervatívok pedig ebben az esetben a népnek a pártjává váltak.”

Ezt követően az Egyesült Királyság, a Brexit és Boris Johnson mellett Donald Trump is a beszélgetés részét képezték.

„Én azért örülök annak, hogy most a másik oldal is kapott lehetőséget arra, hogy bizonyítson, mert szerintem Magyarországnak jót tenne, ha ők is valami építkezés felé el tudnának mozdulni, mert egyelőre csak a rombolást tapasztaltuk meg a részükről az elmúlt 30 évben. A mostani kampányban is, csak arról volt szó, hogy ők mit nem akarnak és mit nem támogatnak. Én nagyon remélem, hogy most, hogy kaptak lehetőséget, esetleg egyszer valamit szeretnének csinálni is” – jegyezte meg Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

HírTV