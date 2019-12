Szilveszterkor egész éjjel járni fog a metró

2019. december 30. 22:45

A meteorológiai előrejelzések szerint szilveszter éjszakáján sok helyen fagypont körüli hőmérséklet várható, egy utcán fekvő ember akár tíz-húsz perc alatt is veszélyesen lehűlhet – figyelmeztetett vasárnap közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Azt írták, hogy a közhiedelemmel ellentétben az alkohol nem ellensúlyozza az alacsony hőmérséklet okozta veszélyeket, sőt, akár megbéníthatja a szervezet hőszabályozását, ami még gyorsabb kihűléshez vezethet.

Az Országos Mentőszolgálat megerősített szolgálattal készül a szilveszterre, mivel ilyenkor a segélyhívások, a mentési feladatok száma – különösen a fővárosban és a nagyvárosokban – jelentősen megnő.

A fővárosban a tömegközlekedésben dolgozók sem pihennek szilveszterkor. Lényegében az összes metró és a HÉV is folyamatosan az ünneplők rendelkezésére áll majd kedden 23.30-tól ja­nuár 1-jén 4.30-ig – olvasható a BKK tegnapi közleményében. Vagyis egész éjjel közlekedik az M2-es, M3-as és M4-es metró, és a H5-ös, H6-os, H7-es, H8-as, illetve a H9-es HÉV is. Az M1-es metró hosszabbított üzemidővel, körülbelül fél 2-ig jár. Az éjszakai buszjáratok mellett egész éjszaka közlekedik több, a belvárost átszelő nappali járat is. Így az éjjel-nappali 6-os villamos mellett a 4-es villamos, valamint az 5-ös, a 7-es, a 8E és a 9-es autóbuszok is.

Az M3-as metrópótló üzemzárását követően a 914-es, a 950-es és a 200E autóbuszokkal lehet utazni.

MTI - magyarnemzet.hu