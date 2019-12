PM: a vállalkozások kedden éjfélig választhatnak kedvezőbb adózási módot

2019. december 31. 10:22

A vállalkozások december 31-én éjfélig választhatnak kedvezőbb adózási módot, a határidő lejártáig választható a kisvállalati adó (kiva), illetve a kisadózók tételes adója (kata), ha a teljes 2020-as adóévben így adózna a vállalkozó - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) kedden az MTI-vel.

A kormány több speciális, jelentős összegű adómegtakarítást biztosító, adózási formát kínál a vállalkozásoknak, amelyek közül jövőre a kiva még kedvezőbbé válik. Ahhoz, hogy a vállalkozás ezzel a lehetőséggel élni tudjon, mindössze annyit kell tenni, hogy 2019. december 31-én éjfélig az erre vonatkozó bejelentést el kell juttatni az adóhivatalnak.



A közleményben emlékeztetnek, hogy a kiva mértéke jövőre egy százalékponttal - 13 százalékról 12 százalékra - csökken. A Pénzügyminisztérium számításai szerint a kiva választásával jövőre mintegy 57 ezer cég járna jobban, az érintettek összességében 24 milliárd forintnyi közterhet takaríthatnak meg 2020-ban. Hozzátették, hogy december elseje óta már több mint nyolcezer cég jelentkezett be kivásként.



Ugyanakkor megjegyezték, hogy kivára váltani bármikor év közben is lehet, de a 2019-es zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni, ugyanis a kiva alanyiság kezdő napjával a cég számára új, önálló üzleti év kezdődik.



A Pénzügyminisztérium azt javasolta a vállalkozásoknak, hogy szánjanak 10 percet a minisztérium kiva-kalkulátorára, mert úgy vélik, hogy a kivával az áttérésre jogosult, foglalkoztatottal rendelkező cégeknek több mint a 80 százaléka jobban járna. A kalkulátor segítségével, amely a https://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/adougyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/matol-mar-elerheto-a-2020-as-kiva-kalkulator címen érhető el, a vállalkozások kiszámolhatják a köztehercsökkentés mértékét.



Az általános forgalmi adóban (áfa) az alanyi mentesség - működő vállalkozásoknál - a bejelentést követő adóévre választható, vagyis, ha valaki 2020-ban szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb december 31-ig jeleznie kell az adóhivatalnak. Szilvesztert követően az alanyi mentességet csak a 2021-es adóévre választhatják a vállalkozások. Az alanyi adómentesség értékhatára 2019-től kedvezőbb lett, négymillió forinttal nőtt. A bevételi határ jövőre is 12 millió forint. Az alanyi mentes vállalkozásnak - fő szabály szerint - nem kell áfát felszámítania, fizetnie és bevallást sem kell készítenie.



A gazdaságvédelmi akcióterv újabb, adórendszert egyszerűsítő pontja alapján 2020. január 1-től megszűnik az eva, a kedvező adózási módot nem választó egyéni vállalkozó ettől az időponttól automatikusan a vállalkozói személyi jövedelemadó, a társas vállalkozás pedig a társasági adó alanya lesz. A Pénzügyminisztérium és az adóhivatal már szeptember végén tájékoztatta a 17 ezer érintettet a legfontosabb tudnivalókról. Mindezek ellenére, ha valaki az utolsó napokra hagyta a döntést, akkor segít a pénzügyi tárca tájékoztatója és az eva-kalkulátora, amely a https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/eva-tajekoztato oldalon érhető el.



Arról is beszámoltak, hogy akik még idén választják a katát, a teljes 2020-as évben így adózhatnak. Viszont annak, aki majd csak jövőre választja ezt az adónemet, számolnia kell azzal, hogy a bejelentkezés hónapjának utolsó napjáig még a korábbi adózási mód szabályait kell alkalmaznia, azaz tört adóéve keletkezik.



Az új, kedvező adózási mód bejelentésére szolgáló nyomtatványok (a kata választásánál: 19T101, 19T101E, 19T201, 19T201T, a kivánál pedig: 19T201, 19T201T, 19T203KV) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (www.nav.gov.hu) tölthetőek le, és akár otthonról is elektronikusan beküldhetőek - olvasható a Pénzügyminisztérium közleményében.

MTI