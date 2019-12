Donald Trump a Moszkvával folytatott "kiváló együttműködést" dicséri

2019. december 31. 18:12

A Moszkvával folytatott "kiváló együttműködést" dicsérte Donald Trump amerikai elnök kedden közzétett számos Twitter-bejegyzésének egyikében.

Az amerikai elnök a bejegyzésben "nagyszerű és fontos koordinációnak" nevezte azt az együttműködést Washington és Moszkva között, amely lehetővé tette, hogy Szentpétervárott megelőzzenek egy, az újévi ünnepségek idejére tervezett terrortámadást.



Az amerikai elnök a Twitteren felidézte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon felhívta őt és kifejezte köszönetét az Egyesült Államoknak a tervezett terrortámadásról szóló információk továbbításáért. Mint írta: ennek köszönhetően az oroszok "képesek voltak gyorsan elfogni a gyanúsítottakat, sok életet megmentetve így".



Az amerikai elnök Szentpétervárt "nagyon gyönyörű" városnak nevezte.



A vasárnap lebonyolított Trump-Putyin telefonbeszélgetéssel egyidejűleg az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) is bejelentette, hogy "az amerikai partnerszolgálatok információi alapján" december 27-én elfogtak két orosz állampolgárt. Nyikita Szemjonov és Georgij Csernisev Szentpétervárott olyan helyeken tervezett merényleteket, ahol általában sok ember vesz részt az újévi rendezvényeken. Az amerikai sajtóban idézett FSZB-közlemény szerint a két gyanúsított hűséget esküdött az Iszlám Állam terrorszervezetnek.



Az amerikai-orosz hírszerzési együttműködésről és a két elnök telefonbeszélgetéséről a Kreml és az FSZB közleményei számoltak be még vasárnap. A Fehér Ház csupán hétfőre virradóra reagált, amikor Hogan Gidley szóvivő tájékoztatta az amerikai sajtót a történtekről, de Trump most először tért ki az orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetésére.



MTI