Románia csak szavakban védi a kisebbségeket?

2019. december 31. 19:46

Miután a NATO- és EU-csatlakozás feltétele volt, hogy Románia rendezze a viszonyát a szomszédos államokkal, Bukarest a kisebbségi jogok tekintetében elment egy bizonyos szintig, de ezeket sohasem gondolta őszintén – fogalmazott Kelemen Hunor, a harminc évvel ezelőtt megalakult Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Szerinte mindig fennáll a visszarendeződés veszélye.

Kép: hirado.hu

– Ahogy a demokratikus berendezkedést is vissza lehet fordítani, úgy a kisebbségi jogok tekintetében is lehet rontani. 2012-ben kezdődött annak a próbálgatása, hogy miként lehet ezekben a kérdésekben visszalépni. Először a tulajdonjogba akadtak bele, állítsuk le, ne adjunk többet vissza mottóval. Utána a nyelvhasználati kérdésekbe kötöttek bele, holott a törvényalkotás során egyértelmű volt a szándék – nyilatkozta a magyar párt vezetője a Krónika című erdélyi napilapnak.

Az autonómiára vonatkozó kérdésre válaszolva Kelemen Hunor arra emlékeztetett, hogy az idén Bukarestben volt parlamenti vita az autonómiáról, s a jövő évben is lesz. Hozzátette: elő van készítve egy olyan autonómiatervezet is, amely a régiós, a dél-tiroli megoldást javasolja, ahhoz azonban alkotmánymódosítás szükséges. – Azt azért nem terjesztettük még be, mert előbb módosítani kell az alkotmányt. Enélkül mi magunk is azt állítjuk, hogy nem járható út – hangsúlyozta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke.

A három évtized kudarcait, illetve sikereit felidézve a politikus a legnegatívabb eseménynek egyértelműen az 1990 márciusi, marosvásárhelyi eseményeket említette. – A román társadalom egy része etnikai feszültséget akart gerjeszteni restaurációs céllal. Ezek következményeként sikerült a feloszlatott Securitate állományának nagy részét átmenteni a frissen létrehozott Román Hírszerző Szolgálatba és a Külügyi Hírszerző Szolgálatba. A lépést a magyar veszedelemmel támasztották alá – idézte fel a közel harminc évvel ezelőtt történteket Kelemen Hunor.

Az idei esztendő sokkjának az úzvölgyi eseménysorozatot nevezte. Úgy vélte, valakik egyértelműen meg akarták ismételni az etnikai konfliktust. A három évtized egyik nagy elmulasztott lehetőségeként említette, hogy nem sikerült végigvinni a Petőfi–Schiller állami egyetem megalapítását. Ami a sikereket illeti, az RMDSZ vezetője a közbirtokosságok és egyházak vagyoni helyzetének részbeni rendezését mondta. Fontos eredményként említette a romániai anyanyelvi oktatási rendszerben elért eredményeket és az erdélyi magyar kulturális intézményhálózat kialakítását.

Az RMDSZ a romániai kommunista diktatúra bukását követően, 1989. december 25-én alakult meg, a Romániá­ban élő magyarok érdekvédelmét és közképviseletét vállalta fel. A szövetség első elnöke Domokos Géza volt, tiszteletbeli elnöknek Tőkés Lászlót választották. Az intézőbizottság tagjai volt többek között Cs. Gyimesi Éva, Kántor Lajos, Sütő András, Kányádi Sándor és Toró Tibor.

Pataky István (Marosvásárhely)

magyarnemzet.hu