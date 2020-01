Továbbra is kérdés, mennyi pénz gyűlt össze az MSZP szolidaritási alapjában

2020. január 2. 22:47

Új év, új remények – továbbra is szeretné megtudni az M1, mekkora összeg gyűlt össze a szocialista frakció úgynevezett szolidaritási alapjában, és hova került a pénz. A hivatalos álláspont szerint az MSZP parlamenti képviselői régóta egy külön számlára utalnak havi több százezer forintot, hogy azt jótékonysági célra fordítsák. Vannak azonban homályos pontok az ügyben – hangzott el az M1 Híradóban.

2020-ban is folytatják a jótékonykodást – ezt ígérte az M1 kérdésére a szocialista Bangóné Borbély Ildikó. Az MSZP-sek ugyanis az elmúlt év utolsó napjait azzal töltötték, hogy a párt által indított jótékonysági akcióval büszkélkedtek – teszi hozzá a Híradó.

Az MSZP-s politikusok 2018 nyarán, a képviselői fizetések megemelése után kezdték el hangoztatni, hogy a többletjövedelemből származó összeget jótékony célokra fordítják majd.

A számokkal kapcsolatban viszont most decemberben csak annyit közöltek, hogy tavaly nyár óta 33 millió forintot fordítottak az akcióra. Csakhogy a parlament honlapján elérhető adatok szerint az MSZP frakció tizenöt képviselőjének összesen több mint 86 millió forintot kellett volna utalnia a párt úgynevezett szolidaritási alapjába. Arról azonban, hogy a fennmaradó összeggel mi történt, és hogy pontosan hová és mennyi pénzt utalnak, hiába kérdezte a Híradó többször is levélben és szóban is a szocialistákat.

Molnár Gyula, a párt volt elnöke annyit mondott: nincs ok az aggodalomra, mert ezt a szocialisták közül valaki kiszámolta. És a párt sajtófőnökétől is csak egy furcsa, egymondatos válasz érkezett a kérdéseinkre. Nyakó István azt írta: olyat ne csináljunk, ami nem tuti. Hogy ezen pontosan mit értett, az MSZP-s Harangozó Tamás sem tudta megmondani, de szerinte egyébként is a kérdések voltak rosszak.

Vagyis ez alapján azokra a kérdésekre: hogy hová és mekkora összeget utaltak, és hogy miért nem hozzák nyilvánosságra a pénzek útjáról szóló kimutatásokat, a szocialisták nem szívesen válaszolnak. A pontos összegekre utalva csütörtökön Bangóné Borbély Ildikó is azt mondta: ne kérdezzük.

„Hát a megfelelő összeget, ami elő van írva…a fizetésemelésünket minden hónapban átutaljuk… Ne kérdezze, hogy ez… milliós tételről beszélünk éves szinten” – mondta Bangóné Borbély Ildikó.

Az MSZP-s képviselő azt is csak nagyjából tudta megmondani, hogy ő maga személy szerint mennyi pénzt utal havonta.

Arra a kérdésünkre is kitérő választ adott, hogy az utalásokról szóló kivonatokat miért nem mutatja be a párt.

„Pontos kimutatás van, én azt gondolom, példaértékű lehet a magyar szocialista pártnak az a tevékenysége, hogy több mint harminc millió forintról beszélünk másfél év alatt” – mondta Bangóné.

Végül a pénzek pontos útjáról ezúttal sem tudtink meg semmit – hangzott el a Híradóban.

hirado.hu - M1 Híradó