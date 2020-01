Árvagondozó Szent Zotikoszt és mai követőit ünnepelték Tolcsván

2020. január 3. 10:24

A gyermekvédelemben dolgozók részesültek püspöki elismerésekben Árvagondozó Szent Zotikosz emléknapján, december 30-án a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tolcsván, a Miskolci Egyházmegye gyermekvédelmi intézményének központjában.



Az ünnepség a tolcsvai görögkatolikus templomban tartott püspöki liturgiával kezdődött, amelyen az egyházmegye gyermekvédelmi hálózatában lelkivezetőként tevékenykedő papok koncelebráltak.

Orosz Atanáz püspök köszönetet mondott minden munkatársnak, akik számára a gyermek áll a mindenkori figyelem középpontjában; gyermekfelügyelőknek, nevelőszülőknek, gondozóknak, akik az intézményen belül mintegy nyolcszáz gyermek ellátásáról gondoskodnak nap mint nap.

Ilyenkor, karácsonykor a Gyermek felé fordítjuk figyelmünket, mondta a főpásztor a homíliában; „aki minden gyermek helyett jött közénk, Isten irgalmából, hogy megváltson a haláltól, a bajtól, rossztól megmentsen bennünket”. A püspök a boldognak mondott asszonyról szóló történettel szemléltette a gyermekek számára is, hogy kincseket, ajándékokat, javakat gyűjtögetve sokszor pont a lényegről, a Gyermekről feledkezünk el.

A díjátadón a gyermekek műsorral köszöntötték a jelenlévőket. A fellépők, Harkály Dzsesszika, Hegedűs Tímea, a Tóth testvérek: Fruzsina, Bernadett, Zsófia és Antal, valamint Lakatos Szabolcs a Varázscsepp Országos Tehetségkutató Versenyen kiemelt díjazásban részesültek vers, ének, hangszer és egyéb kategóriákban.

2019-ben Juhász Istvánné nevelőszülő részesült Árvagondozó Szent Zotikosz-díjban. Magdika tizenegy éve lát el nevelőszülői feladatokat. Jelenleg öt kiskorú lánygyermek nevelkedik nála, akik tanulmányi előmenetelét nagy odaadással segíti. Észreveszi és támogatja a gyermekek egyéni tehetségét, biztosítja tehetséggondozásukat. Egyik nevelt gyermeke az ünnepségen is fellépő kislány, Tímea. Különféle versenyeken, tehetségkutató műsorokban, rendezvényeken is biztosítja gyermekei részvételét, segíti a felkészülésüket, együtt örül velük sikereiknek. Halmajon élnek, ahol tisztelik, becsülik őket, az ottani iskolában, óvodában is már számítanak segítségére. Nem munkának, hanem nagyon szép szolgálatnak tekinti a gyermekekért végzett tevékenységet, melyet kitartóan végez.

Az ünnepségen került sor a gyermekek számára korábban meghirdetett rajz- és mézeskalácskészítő-verseny eredményhirdetésére. A lakásotthonok „A legszebb konyhakert” címért is versengtek az év folyamán, közösségi program lett a jutalmuk. A gyermekek kedvence, a hatalmas Zotikosz születésnapi torta sem maradt el a hétfői rendezvényen.

Képek: Miskolci Egyházmegye

