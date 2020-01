Az USA megkezdte a migránsok visszatoloncolását Mexikóba

2020. január 3. 12:20

A határvédelmi szervek a határ mexikói oldalán fekvő Nogales városkába toloncolják az Arizonában lévő migránsokat.



Az amerikai kormány megkezdte az arizonai határnál lévő migránsok áttoloncolását Mexikóba – jelentette csütörtök este internetes oldalán a The Wall Street Journal című amerikai lap.

A lap értesülései szerint a határvédelmi szervek a határ mexikói oldalán fekvő Nogales városkába toloncolják az Arizonában lévő migránsokat, hogy ott várják meg, amíg sor kerül a menedékkérelmük elbírálásához szükséges bírósági meghallgatásra. Ahhoz azonban már a saját költségükön és legálisan kell ismét belépniük az Egyesült Államokba, a jóval távolabbi El Pasónál lévő határátkelőnél.

A migránsok kitoloncolása az úgynevezett Maradj Mexikóban! nevű program keretében zajlik. Ezt a programot az amerikai kormányzat mintegy egy esztendővel ezelőtt, a Közép-Amerikából megindult nagy migránsáradat idején hirdette meg. Lényege az, hogy a migránsoknak a határ mexikói oldalán kell várakozniuk mindaddig, amíg a menedékkérelmüket az amerikai illetékes bíróságon elbírálják. Ez egyébként hónapokba is telhet.

A The Wall Street Journal idézte az egyik, meg nem nevezett határőrt, aki elmondta, hogy csak csütörtökön 18 migránst fordítottak vissza a határról Mexikóba. A migránsok kaptak egy hivatalos papírt arról, hogy mikor kell majd megjelenniük a mintegy 500 kilométerre fekvő, texasi El Pasóban létrehozott bevándorlási bíróság előtti meghallgatáson. Addig Nogalesban kell várakozniuk.

November óta mintegy 600 migránst fogtak el az amerikai-mexikói határ amerikai oldalán, az arizonai Tucson közelében. Mostanáig a hatóság szállította őket buszokkal a texasi El Pasóba, ott a bíróságon megkapták a meghallgatáshoz szükséges idézést, majd onnan toloncolták át őket a mexikói oldalon fekvő Ciudad Juárezbe. Ez a buszoztatás azonban január elsejétől megszűnt. Mint Roy Villareal, a tucsoni határvédelmi szervek egyik vezetője a The Wall Street Journal riporterének elmondta: részben pénzt takarított meg a határőrség azzal, hogy többé nem szállítja a migránsokat, részben pedig a migránsok fogva tartásnak ideje is jelentősen megrövidült így. El Paso mellett bevándorlási bíróságok működnek még a kaliforniai San Diegóban, az arizonai Eagle Pass városkában és a texasi Laredóban is. Laredóban egyébként egy óriási sátorban alakították ki a bevándorlási bíróság hivatalát.

