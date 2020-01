Újabb utcai harcok Párizsban, Macron pártjának székházába akartak betörni

2020. január 3. 13:02

December 5. óta alig vagy egyáltalán nem járnak a vonatok és a metrók Franciaországban, mindennaposak a tüntetések, ismét lázadnak a sárgamellényesek és gyakran közéjük keverednek agresszív, szélsőbaloldali anarchisták is. Az ok: Macron rosszul bevezetett nyugdíjreformja. Előre be nem jelentett tüntetéseket tartottak Párizsban, az egyik csoport Macron pártjának, az LREM-nek a székházába is megpróbált betörni.

A rendőrök könnygázzal tudták eloszlatni a tömeget. Kétségtelenül egyre nagyobb a káosz Franciaországban. A jövő héten a V4NA nemzetközi hírügynökség információi szerint már az Air France is sztrájkolni fog.

A Sainte-Anne utcai LREM-székház körüli csatáról és az egyik legnagyobb metróállomásnál történt zavargásról a Le Figaro videofelvételt is közzétett.

origo.hu