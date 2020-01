Deutsch: egész Európában meg kell állítani a bevándorlást

A Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselői 2020-ban azt tartják a legfontosabb feladatuknak, hogy egész Európában megállítsák a bevándorlást - mondta Deutsch Tamás, a kormánypártok brüsszeli delegációvezetője pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

A politikus emlékeztetett, a Fidesz-KDNP tavaly egy rekord részvétel mellett zajló EP-választáson aratott rekord győzelmet, aminek eredményeként a megszerezhető 21 képviselői helyből 13-at elnyert.



A magyar választók ezzel a felhatalmazással - az Európába irányuló bevándorlás megakadályozása mellett - azt is kötelezettségként írták elő a kormánypártoknak, hogy tegyenek meg mindent a keresztény európai életforma és a magyar nemzeti érdekek védelme érdekében - fejtette ki Deutsch Tamás.



A Fidesz-KDNP EP-képviselője elmondta, folyamatosan növekszik az Európát fenyegető migrációs nyomás, a kontinens nyugati felének pedig új és súlyos problémákkal kell szembenéznie az elmúlt négy év teljesen elhibázott befogadó politikája miatt. Példaként említette, hogy szilveszterkor nagyrészt illegálisan Németországban tartózkodók több német településen is petárdákkal fenyegettek német polgárokat. Deutsch Tamás szerint ebben az esetben mindössze az jelent újat, hogy azt a német média nem próbálta eltagadni, a korábbi kölni szilveszteri tömeges zaklatási üggyel szemben.



Kiemelte, az Európai Uniónak egy olyan új szabályozást kell kialakítania, amely egyszer és mindenkorra leveszi a napirendről a migránsok betelepítését, illetve kötelező áttelepítését, továbbá tartalmazza az unió külső határainak megerősítését, a menedékkérelmek azokon kívül elbírálását, valamint a korábban illegálisan ide érkezettek kitoloncolását. Deutsch Tamás megjegyezte, biztos abban, hogy ennek az új migrációs szabályozásnak a vitájában nagyon durva támadások érik majd Magyarországot, a magyar kormányt és a Fidesz-KDNP-t.



Az EP-képviselők előtt álló fontos feladatként említette még az unió következő, 2021-2027. közötti időszakról szóló költségvetésének elfogadását. Hangsúlyozta, egy igazságos, a magyar polgárok érdekeit figyelembe vevő büdzsére van szükség. Elengedhetetlen kritériumnak nevezte, hogy az EU költségvetése legfeljebb csak annyival csökkenjen, amennyit az Egyesült Királyság kilépése indokol. Emellett a kohéziós, valamint az agrár- és vidékfejlesztési források sem csökkenhetnek a jelenlegi ciklushoz képest, az új elképzelésekre, így például a klímavédelemre pedig új forrásokat kell biztosítani - mondta.



Deutsch Tamás szerint az EU-nak bővítési fordulatra van szüksége. Világos céldátumot kell kijelölni Szerbia, valamint Montenegró csatlakozási tárgyalásain, Észak-Macedónia és Albánia esetében pedig - a korábbi ellentétes döntést felülbírálva - el kell kezdeni a csatlakozási egyeztetést - fejtette ki. Az elmúlt évtized egyik legkomolyabb magyar diplomáciai sikerének nevezte, hogy Várhelyi Olivér személyében magyar biztos felel az unió szomszédság- és bővítéspolitikájáért.



A politikus az uniós gazdaságpolitika területén is fordulatot sürgetett, mivel szerinte a Juncker-bizottság olyan elhibázott lépéseket hozott, amelyek miatt az EU alig tudott kivergődni a válságból, több elemző pedig már újabb válság jeleit látja.



Hangsúlyozta, Magyarország a hetedik egymást követő évben tudta felülmúlni gazdasági növekedésben az uniós átlagot, azaz hét éve folyamatosan közelebb kerül az európai átlagos fejlettségi szinthez. Ennek a fejlődésnek a lelke pedig az adócsökkentésre épülő gazdaságpolitika, amit meg kell védeni - mondta, hozzátéve, amikor az ellenzék európai adóharmonizációról beszél, az a gyakorlatban egy Brüsszelben meghatározott adóemelést jelent.



Deutsch Tamás aláhúzta, a klímavédelem területén konkrét cselekvésre van szükség, mert a klímaválságról szóló beszédeknek "sok az alja". Megjegyezte, az EU-nak forrásokat kell rendelnie ambiciózus klímavállalásaihoz.



Az EP-képviselő a magyar nemzeti érdekek következetes védelmét is a Fidesz-KDNP fontos feladatának nevezte. Ezzel szemben a magyar ellenzék EP-képviselői a hazájuk ellen politizálnak, folyamatosan és egyre agresszívabban áskálódnak Magyarország ellen - mondta.



"Kivétel nélkül minden kérdésben amellett emelnek szót, úgy szavaznak, hogy az a magyar emberek érdekeivel ellentétes" - értékelt. Kiemelte, ezek az ellenzéki képviselők egymással egyeztetve azon dolgoznak az EP-ben, hogy Magyarországgal szemben egy újabb 7-es cikkely szerinti vagy ahhoz hasonló eljárás induljon. Ezt bizonyítja, hogy az EP baloldali és liberális frakció csak úgy járultak hozzá a máltai kormánykörökig vezetői politikai gyilkosság tárgyalásához, ha januárban Magyarország ügyét is napirendre veszik - mondta. Deutsch Tamás szerint ezért a következő hónapokban az összes Magyarországgal kapcsolatos "megmosolyogtató politikai sci-fi" napirendre kerül majd Brüsszelben, "eddig senki által nem ismert intézetek és civil szervezetek" pedig a magyarországi jogállamiság sérelmét bemutató, "indulatos tirádákat" jelentetnek majd meg a kormányt gyalázó magyar ellenzéket másolva.



Megjegyezte, a Sargentini-jelentés "hazugságcunamijának" több eleme is lelepleződött a Magyarországgal szemben indított hetedik cikkely szerinti eljárásban. Az európai bíróság például kimondta, a menedékkérelmek tranzitzónában történő elbírálása nem számít fogva tartásnak, a Korrupciókutató Intézet pedig valótlan állításokat közölt a közbeszerzésekről.



Deutsch Tamás kérdésre elmondta, szeretné, ha valamennyi parlamenti párt részt venne egy olyan törvénymódosítás megfogalmazásában, amely hozzájárulhat a "teljesen agyament álhírek" eltűnéséhez a különböző közösségi oldalakról.



További kérdésekre kijelentette: ahogy korábban, úgy a jövőben is a Fidesz és nem más dönt majd arról, hogy a kormánypárt melyik európai pártcsaládban fog politizálni.



