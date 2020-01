Salvini kész akár börtönbe vonulni a migránshajók megállításáért

Olaszország védelmében és a római kormány tudomásával nem engedte partra szállni a migránsokat a volt belügyminiszter, Matteo Salvini azon nyilatkozat szerint, amelyet a Liga elnöke pénteken nyújtott be az ellene indított újabb eljárásban a felsőház mentelmi bizottságának, egy időben a tartományi választási kampány elindulásával.

A sajtóval is megosztott nyilatkozatot Matteo Salvini közösségi bejegyzéssel kommentálta: "Országom az otthonom. Becsengetsz az ajtómon, és ha ismerlek, ajtót nyitok, de ha átugrasz a kapun, elküldelek (..) bíróság elé állíthatnak, bebörtönözhetnek, nem érdekel, készen állok 18 év börtönre is".



Matteo Salvini ügyvédje adta át a felsőház mentelmi bizottságának a 30 oldalas feljegyzést, amelynek első része részletesen rekonstruálja az olasz parti őrség Gregoretti nevű hajója és az ezzel tavaly nyáron érkezett 131 migráns ügyében hozott döntéseket. A dokumentum többi része mellékletként hivatalos e-maileket tartalmaz.



A hajó július 26-án kapott kikötési engedélyt a szicíliai Augusta katonai kikötőjében, a migránsok azonban csak 31-én szállhattak partra, miután öt európai tagállam vállalta befogadásukat.



Matteo Salvinivel szemben a szicíliai Siracusa ügyészsége kezdeményezett eljárást a hajón lévő migránsok személyi szabadságának korlátozása, a nemzetközi konvenciók megsértése, hivatali hatalommal való visszaélés, valamint a biztonságos kikötő indokolatlan megtagadása címén. Ezt a felsőbb szintű cataniai ügyészség elvetette, az utóbbi felett álló miniszteri bíróság viszont ezt a döntést felülbírálta, és kezdeményezte Matteo Salvini parlamenti mentelmi jogának megvonását. A miniszteri bíróság a kormány jelenlegi vagy volt tagjainak ügyeiben illetékes jogi szervként jár el. A jogi testület a szenátus elnökéhez fordult, aki a felsőház mentelmi bizottságához továbbította a kérést.



A bizottság január 8-án kezdi meg az ügy megvitatását. Az előzetes bejelentések szerint a mentelmi bizottság január 20-án közli véleményét, ezt figyelembe véve a kérdésben a felsőháznak is szavaznia kell. A szenátusi voksolás február-márciusban várható.



A mentelmi bizottságnak most benyújtott dokumentumban Matteo Salvini hangsúlyozza, hogy a Gregorettivel kapcsolatos döntéseket belügyminiszteri hatáskörében, az akkor még az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) közös kormánnyal, Giuseppe Conte miniszterelnökkel és a szétosztást koordináló Európai Bizottsággal együttműködésben hozta meg.



A dokumentum pontos képet ad a tavaly július utolsó napjaiban az olasz felségvizekre különböző gumicsónakokkal, hajókkal érkezett több száz fős migránscsoportokról, melyeknek az olasz hatóságok folyamatos segítséget biztosítottak.



A Liga vezetője emlékeztetett, hogy a Gregoretti esetében ugyanazt az eljárást követték, mint a parti őrség Diciotti hajójával, amely 2018 nyarán majdnem egy hétig várakozott kikötésre 177 migránssal a fedélzetén. Ez az ügy is eljutott a mentelmi bizottságig, amely nem tartotta megalapozottnak Matteo Salvini mandátumának megszüntetését. Ezt a döntést 2019 márciusban a szenátus is megerősítette.



Különbséget most az M5S állásfoglalása jelent, mivel a párt vezetője, Luigi Di Maio korábban kijelentette, hogy a Diciotti esetében indokolt volt a hajó feltartóztatása, mivel ez volt az egyetlen módja, hogy az M5S és a Liga akkori közös kormánya elérje, hogy a migránsokat szétosszák Európában. "Egy évvel később a szétosztás már működött, a Gregoretti kitiltása nem a kormány, hanem Salvini döntése volt. Ebben az esetben nem volt közérdek, Salvini egyéni érdekeit követte" - hangoztatta Di Maio.



Az M5S jelenlegi szövetségese, a baloldali Demokrata Párt (PD) is jelezte, hogy támogatja a Salvinivel szembeni eljárást.



Elemzők rámutatnak, hogy a legnagyobb olasz párt, a Liga vezetője elleni ügyészi-politikai eljárás ismét az illegális migrációt helyezte a január 26-án Emilia Romagna és Calabria tartományban esedékes választások kampányának középpontjába. Ha az M5S-PD "felmenti" Salvinit, felmenti migrációs intézkedéseit is; ha viszont megvonja mentelmi jogát, áldozattá teszi, ami Salvininek adhatna további előnyt.



